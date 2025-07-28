美中談判登場 美貿易沙皇：預料不會有重大突破

美中貿易談判28日在斯德哥爾摩登場。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美歐達成關稅協議後，美國與中國28日在斯德哥爾摩舉行的會談成為關注焦點。被目擊出席該貿易談判的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）接受CNBC訪問說，「我不預期將達成某種重大突破，我預期的是持續監督與查核迄今為止協議的執行狀況」。

美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰28日率團在斯德哥爾摩展開會談，這是他們不到3個月的第3度談判，談判議題包括目前的關稅休兵將延長多久、與芬太尼走私有關的美國關稅，以及中國採購受制裁的俄羅斯與伊朗原油等。

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該談判召開前一天，美國總統川普與歐盟達成迄今規模最大的貿易協議，歐盟多數輸美產品將課徵15%關稅，預料美中談判不會出現類似突破。南華早報引述消息來源披露，在美中第3輪的貿易談判中，雙方將就主要爭議點，包括美國對中國產能過剩的擔憂，表達各自看法，而非達成具體突破。

消息來源也表示，雙方預料達成貿易休兵展延90天的決定，並承諾期間不會對彼此課徵額外關稅，也不會以其他方式升高貿易戰。分析師認為，關稅休兵的延長將有利於川普與中國國家主席習近平10月底或11月初會面的規畫。

儘管川普政府預料近幾週將對衝擊中國的特定產品，包括藥品、半導體、碼頭起重機等課徵關稅。但川普27日表示：「我們非常接近與中國達成協議，我們真的與中國達成某種協議，我們拭目以待事情進展。」

英國金融時報28日報導，美國暫停對中國的技術出口管制，以避免干擾與北京的貿易會談，並支持川普今年與習近平會面的努力。報導引述美國官員指出，監督出口管制的美國工業與安全局被告知避免對中國採取強硬行動。

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