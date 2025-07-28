晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美中談判登場 美貿易沙皇：預料不會有重大突破

2025/07/28 21:32

美中貿易談判28日在斯德哥爾摩登場。（路透）美中貿易談判28日在斯德哥爾摩登場。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美歐達成關稅協議後，美國與中國28日在斯德哥爾摩舉行的會談成為關注焦點。被目擊出席該貿易談判的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）接受CNBC訪問說，「我不預期將達成某種重大突破，我預期的是持續監督與查核迄今為止協議的執行狀況」。

美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰28日率團在斯德哥爾摩展開會談，這是他們不到3個月的第3度談判，談判議題包括目前的關稅休兵將延長多久、與芬太尼走私有關的美國關稅，以及中國採購受制裁的俄羅斯與伊朗原油等。

該談判召開前一天，美國總統川普與歐盟達成迄今規模最大的貿易協議，歐盟多數輸美產品將課徵15%關稅，預料美中談判不會出現類似突破。南華早報引述消息來源披露，在美中第3輪的貿易談判中，雙方將就主要爭議點，包括美國對中國產能過剩的擔憂，表達各自看法，而非達成具體突破。

消息來源也表示，雙方預料達成貿易休兵展延90天的決定，並承諾期間不會對彼此課徵額外關稅，也不會以其他方式升高貿易戰。分析師認為，關稅休兵的延長將有利於川普與中國國家主席習近平10月底或11月初會面的規畫。

儘管川普政府預料近幾週將對衝擊中國的特定產品，包括藥品、半導體、碼頭起重機等課徵關稅。但川普27日表示：「我們非常接近與中國達成協議，我們真的與中國達成某種協議，我們拭目以待事情進展。」

英國金融時報28日報導，美國暫停對中國的技術出口管制，以避免干擾與北京的貿易會談，並支持川普今年與習近平會面的努力。報導引述美國官員指出，監督出口管制的美國工業與安全局被告知避免對中國採取強硬行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財