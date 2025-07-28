工商界：不憂半導體稅率 汽車零件稅率低於競爭國就有利

美國將在近期公布232條款國安調查結果，並宣布半導體貨品、汽車零組件的加稅情況。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國將在近期公布232條款國安調查結果，並宣布各項貨品的加稅情況。對此，工商界人士研判，應在8月1日左右出爐，產業對半導體憂慮不高，期盼汽車零組件的稅率不高於日韓歐盟等競爭國，愈低對台灣也愈有利。

美國232條款措施針對輸美貨品是否影響美國國家安全啟動調查，產品範疇涵蓋半導體、藥品、鋼鐵及鋁、汽車及其零組件、無人機等，232相關產品產值就佔我輸美整體比重逾7成。

請繼續往下閱讀...

備受關切的貨品包括半導體、半導體製造設備及衍生品，也是台灣出超美國的主要貨品，工商界人士研判，半導體部分不用太擔心，半導體產業赴美投資是台灣手上握有的籌碼，台灣也有底氣，無論是先進製程或是成熟製程都有成本轉嫁空間，極高機率會由客戶端吸收，但這就會影響獲利空間，因此近期也見到美國商會對川普政府喊話施壓勿加高稅率。

汽車零組件方面，美國關切其國內汽車產業萎縮，進口汽車零件大量取代美國產製零件，包括引擎、變速器、動力系統、電子零件等，加上汽車科技研發支出下降對美國國安造成威脅，將妨礙美國維持科技領先地位與滿足國防需求。

針對汽車零組件稅率空間，工商界人士分析，台灣整車主要在國內市場，影響有限，在汽車售後服務市場（AM）則有國際競爭力，觀察多國稅率仍高於原先稅率，原先台灣稅率是高於其他競爭對手國，但凡台灣與競爭對手國維持齊頭式稅率，就是一致的起跑點，不會比較差。

工商界人士亦指出，川普1.0是在2019年5月17日指示美國貿易代表署（USTR）與汽車及其零組件進口大國日本、歐洲進行協商，威脅要加徵國安關稅，但始終未採取行動，據該協商內容，川普政府加徵關稅期限是2019年11月14日，換言之，其實川普政府應是已無權加徵關稅。

鋼鋁方面，工商界人士分析，台灣輸美的鋼鋁量不大，影響有限，即使毛利低情況下轉嫁客戶成本空間較低，但老實說台廠佈局非美市場已行之有年，即使高稅率影響也有限，再者是要重返美國市場也是一大挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法