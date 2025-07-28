半導體232條款稅率將公布！經濟部鬆口回應了

美國將在近期公布232條款國安調查結果，並宣布台灣半導體貨品的稅率。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國將在近期公布232條款國安調查結果，並宣布台灣輸美半導體貨品的稅率。對此，經濟部今日受訪回應，我國半導體先進製程部分具備全球領先地位，具議價能力，成熟製程部分則是高附加價值的利基型產品，仍有議價能力，但經濟部仍會持續觀察議價能力的狀況，至於AI（伺服器）多是由客戶支付關稅。

經濟部表示，我國半導體晶片直接出口美國的占比相對有限，且先進製程技術具全球領先地位，而成熟製程則以高附加價值的利基型產品為主，但在市場競爭下，是否會影響議價能力須再觀察。

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經濟部續說，半導體相關產品部分，例如AI伺服器部分，經洽詢業界，目前多由國際品牌客戶支付關稅，但未來須持續關注整體國際趨勢及景氣狀況。

經濟部強調，將持續與國內業者及相關公協會保持密切聯繫，進行情勢評估及因應準備，並將視調查後結果，提供產業必要協助與支援。

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