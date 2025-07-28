台泥三元電池廠火災內部調查報告出爐 指向「這原因」

台泥集團旗下三元電池廠7月14日發生火災，內部調查報告出爐。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）集團旗下三元電池廠7月14日發生火災，三元能源科今天主動向火調單位提交初步內部兩週來的調查報告，初步判斷火災起因並非產品設計本身的問題，而是「多重系統異常與事件疊加」所致。

三元能源科技表示，儘管火災導致現場各獨立的系統電腦硬碟及監控設備硬碟主機嚴重毀損，三元能源科技仍緊鑼密鼓比對閉路電視（CCTV）系統影像與現場勘查資料，初步判斷起火點為「化成半成品常溫靜置區」。

請繼續往下閱讀...

該區域用於電池靜置熟化，環境溫度恆定控制在23±2°C，且並無任何電氣作業，火災事故發生研判為「多重系統異常與事件疊加」情況，包括不明高溫熱源流經靜置區引發電池噴發、設備自動消防系統未能即時有效啟動，以及後續電力中斷導致廠區消防系統失效。

目前，部分關鍵證物如化成設備主機，因位於火場核心區，仍待主管機關同意才能進入現場清理與專業復原，這些資料對於最終判讀與確認事故原因至關重要，公司將持續全力配合火調及檢警調查，提供一切所需資訊。

此外，三元能源科技已正式委請外部消防安全專家加入內部調查團隊，不僅協助釐清事故原因，也將共同檢視並確保廠區優化方向的正確性。

三元能源科技強調，公司生產的21700電池芯專為高階動力應用設計，其終端產品如商用無人機及航太科研載具，對安全性要求極為嚴苛，從產品設計源頭即植入多重內建安全機制，並已通過多項嚴格的國際標準認證。

包含UN38.3、UL1642、IEC62133、GB31241、BSMI、JIS62133 等，更取得優於同業 AS9100 及 IATF16949 生產品質認證，皆充分證明三元能源科技的產品在安全設計上符合最高標準，本次三元廠火災事故並非產品設計本身的問題。

三元能源科技小港廠並指出，儘管7成員工來自高雄地區，其中更有21%是在地的小港人，有58%的供應鏈夥伴是高雄本地企業，且超過4成的採購金額貢獻給高雄在地，但公司長期未能與社區建立良好互動，尤其火災發生後未能第一時間妥善通知周邊社區，深感歉意。

為修復與在地社區的關係，公司已迅速組成「鄰里事務組」，由廠區主管擔任公關總監，透過電話和登門拜訪，持續傾聽小港區38位里長及周邊鄰居的批評與建議，如對工安的擔憂、健康疑慮、缺乏與社區互動及對經費資源投入的期待。

三元廠已朝向規劃，主動公布每一季環境檢測報告、推出鄰里公告專屬LINE帳號、舉辦健康講座與食療養生等活動，承諾未來將持續秉持透明原則，定期向社區及所有關心大眾公布相關資訊，以重建社會信任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法