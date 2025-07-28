友霖預計8月下旬上櫃 專注困難藥品、實力比肩國際大廠

友霖生技預計8月底掛牌上櫃。圖右為友霖董事長蔡正弘、左為總經理黃春桐。（圖:友霖提供）

〔記者陳永吉、實習記者劉羽珊／台北報導〕友華（4120）集團旗下專注於西藥研發、生產及銷售的友霖生技（4166）預計8月底掛牌上櫃，明（29）日將舉行上櫃前業績發表會，友霖董事長蔡正弘表示，公司去年營收12.23億元，其中產品銷售收入達10.2億元，占總營收的83.14%，為主要營運動能。此外，在授權金與權利金部分收入約1.47億元，占整體營收的12.06%，顯示長期研發成果的商業價值。

友霖總經理黃春桐表示，公司有三大核心技術，分別是SMRT（半固態多層藥物釋放技術）、MUPS（多單元圓粒系統）與OROS（滲透壓控制釋放技術），其中透過SMRT研發出治療注意力不足過動症的Methydur®思有得，上市後每年兩位數成長，2024年在台灣銷售超過1.5億元，今年上半年較去年同期成長67%。

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至於透過MUPS研發的Tonvasca®同抑脂膠囊，用來治療高血脂，去年銷售1700萬元，是第一個在台上市的505（b）（2）新複方新藥；而透過OROS研發的免疫調節持續性藥效錠，是台灣第一家挑戰專利學名藥（P4）與505（b）（2）新單位含量新藥，日前已公告與原廠輝瑞進行專利訴訟，該原廠藥在台灣銷售金額約4.7億元、美國市場約750億元，但已有其他4家藥廠挑戰輝瑞專利。

除了既有3項產品已研發完成並陸續上市外，友霖估計2025至2028年將有4個產品上市，包括針對中重度阿茲海默症者的新複方膠囊，以及特發性肺纖維化藥品。此外還有5個產品研發中，將為未來營運增添動能。

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