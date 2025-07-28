永豐金捐款600萬 協助丹娜絲風災重建

永豐金宣布捐款600萬元，協助丹娜絲風災重建，永豐志工也在第一時間就將物資送至災區。（圖為永豐金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕 「丹娜絲颱風」重創台灣中南部，永豐金控今（28）日宣布，子公司永豐銀行及永豐金證券將聯袂捐款共600萬元，至衛生福利部公設財團法人賑災基金會，所公布丹娜絲風災募款帳戶，以協助丹娜絲風災之災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目相關費用。

丹娜絲颱風造成中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，永豐志工在第一時間就將物資送至災區，再由里長發放分送至各關懷長者家中。

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永豐銀行特別針對受災民眾推出多項金融協助措施，協助大家安心重建家園。針對房屋貸款，災民可申請調降一年內利率，或享有最長三年的寬限期，減輕還款壓力；信用貸款部分，則提供最長半年寬限期，讓資金調度更有彈性；至於信用卡方面，永豐銀行也推出應繳款項延展半年且不計收循環利息的方案，協助災民解決臨時財務需求。

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