台美關稅若底定 車商吳睿弘：汽車市場恐重組

寶獅台灣總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示，台美關稅確定後，台灣汽車市場將面臨有2~3年的重組階段。（寶嘉聯合提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台美對等關稅談判倒數計時，寶獅台灣總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示，台美關稅確定後，台灣汽車市場將面臨有2~3年的重組階段，美國進口車市占率可能會增加一些，但比重不會高，而且美國進口休旅車車型較大，不見得滿足台灣消費者需求。

吳睿弘指出，歐盟今天與美國達成貿易協議，歐盟成員國汽車供應鏈出口至美國關稅降至15%，美國與歐盟等其他主要國家達成的雙邊關稅協議，並非一體適用於其他國家。

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個別國家與美國達成的協議，大部分屬於針對美國市場的特殊條件，這是否進一步弱化了WTO（世界貿易組織）的仲裁機制，有待觀察。

他說，企業「最怕不確定性」，期盼政府盡快確定關稅和貨物稅，台灣企業的韌性非常強大的，政府若確定政策，企業都有辦法在政策下調整。

但屆時台灣仍須面對WTO機制的課題，台灣該怎麼做？他說，可以參考其他國家如何因應WTO的機制。

他並直言，未來5~10年，台灣汽車市場將是競爭激烈的戰國時代，包括台美關稅談判結果、台灣是否開放中國電動車品牌進口？新世代消費族群購車意願，這3大因素將牽動台灣電動車市況與整體汽車環境。

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