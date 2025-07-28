倫飛強固型電腦全球拓點 澳洲添新戰略夥伴

倫飛轉型強固型電腦品牌見效，持續強化全球區域業績動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕倫飛（2364）轉型強固型電腦品牌的成效逐漸擴大，持續強化全球區域性業績能量，管理層本月簽署今年第三件區域型經銷合作協議，與澳洲最大PC業者Leader Computers形成戰略聯盟，全面由對方代理旗下品牌「DURABOOK」的強固型筆電、平板與周邊配件，拓展當地通路市場。

Leader為澳洲本土企業，主要從事自有資通訊產品的製造與銷售，同時承接海外品牌的分銷代理業務，現於阿得雷德、雪梨、墨爾本、布里斯本與珀斯皆設有倉儲與業務辦公室，具備完整的全澳通路支援能力。倫飛近年積極擴張旗下強固型電腦在軍警、公共安全、礦業、野外作業等應用場域的營收動能，總經理高思復認為，透過合作對象的在地能量與通路實力，有助於公司進一步掌握當地市場商機。

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此前，倫飛觀察到波羅的海地區對於強固型設備的需求快速成長，今年1月攜手泛歐與中亞市場的重要資通訊產品通路商 ELKO Group簽署合作協議，交由對方代理DURABOOK全產品線，鎖定立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞等波羅的海三國市場，將旗下強固型產品導入 AI PC、工業、辦公等多元應用場域。緊接著2月再與波蘭在地深耕30年的加值型代理商Stovaris簽約，擴大波蘭IT與系統整合商的接觸網路。

倫飛今年第二季營收3.87億元，季增2.11%、年增26.88%，上半年營業額7.66億元、年增37.62%。管理層看好下半年受惠於多元垂直應用場域的新案源持續釋出，可望推升強固型產品營收比重向 9 成邁進。法人預期，在北約組織持續擴編軍費、供應鏈去中化等政策驅動下，倫飛今年營運有望再創波段高點。

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