近30年來頭一遭 法國PEUGEOT汽車全球執行長親訪台灣

法國寶獅（Peugeot）汽車全球執行長費維（Alain Favey）（右5）今天首度親訪台灣。（寶嘉聯合提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕近30年來頭一遭！法國寶獅（Peugeot）汽車全球執行長費維（Alain Favey）今天首度親訪台灣，除了拜會台灣總代理寶嘉聯合管理團隊，並親自主持大台北地區經銷商星聯汽車板橋展示中心暨授權服務廠開幕剪綵儀式，展現PEUGEOT品牌對台灣市場的高度重視。

Favey指出，Peugeot將持續在台灣擴大銷售，2026年Peugeot將在台灣導入更多新車型。

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陪同訪台的還包括STELLANTIS印度與亞太區（India & Asia Pacific）首席營運長 Ashwani MUPPASANI 與 STELLANTIS 亞太區（ASEAN General Distributor）首席營運長 Isaac YEO 。

STELLANTIS汽車集團旗下還有吉普（Jeep）、雪鐵龍（Citroen）、飛雅特（Fiat）、克萊斯勒（Chrysler）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）等汽車品牌，3位STELLANTIS集團高層齊聚台灣，為國際汽車品牌少見的高規格訪台，顯示 STELLANTIS將台灣視為亞太區關鍵戰略市場的明確方向。

PEUGEOT台灣總代理寶嘉聯合自2007年承接台灣代理權以來，今年2月，台灣率先導入搭載 P2 HYBRID 油電混合動力的 PEUGEOT 2008 HYBRID / 408 HYBRID，首月接單即突破千張，其中 PEUGEOT 408 HYBRID中型轎跑上市未滿半年掛牌數已超過千台。

本月甫上市的全新世代「超」進化運動休旅 PEUGEOT 3008 HYBRID / 5008 HYBRID，採用 STELLANTIS 集團最新 STLA Medium 模組化平台、同樣搭載 P2 HYBRID 油電混合動力，以挑戰國產車價格的市場策略登場，上市約半個月以來，累計訂單已超過600張訂單。

全新落成的新北板橋展示中心暨授權服務廠，依據 STELLANTIS 集團全球品牌標準打造，佔地約1000坪，提供集團內多品牌新車展售與服務功能，其中服務廠維修能量最多可提供12個工作位。

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