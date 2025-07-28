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永豐銀力拼綠能融資 今年挑戰1620億年成長10％

2025/07/28 20:47

永豐銀力拼綠能融資，今年挑戰1620億元。（記者王孟倫攝）永豐銀力拼綠能融資，今年挑戰1620億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀衝刺綠色金融！永豐銀行今天（28日）表示，旗下合作的太陽光電廠市占率約3成、穩居業界第一，更跨足陸域風電、地熱、小水力及儲能等領域，至去（2024）年底綠能融資餘額 逾1477億元，今（2025）年底上看1620億元、年成長10% 。

深耕綠色金融，永豐銀行期許為產業轉型注入新動能，實踐「翻轉金融 共創美好生活　Together, a better life.」企業願景。為促進民間綠電交易及確保金流安全，永豐銀行表示，自2022年至今，已與逾30家售電業者合作導入信託機制、陸續啟動轉供，合作轉供裝置容量至今年底亦將達400 MW（MegaWatts；百萬瓦），較前一（2024）年增加一倍以上。

同時，經由檢視企業的溫室氣體排放量、綠電使用量及水資源管理等各項指標後予以貸款優惠，永豐銀行主辦、參與或自辦共逾百件永續指標連結貸款案，支持綠色投資與企業轉型。

除協助企業達成永續目標外，響應母公司－永豐金控2030年自身營運淨零排放目標，永豐銀行去（2024）年綠電採購量逾530萬度、約當全行一年用電量的20%；除綠電採購外，永豐銀行指出，自有辦公大樓已建置13.5 KW（Kilowatt；瓩）的屋頂型太陽能板光電系統、年發電量約達1.7萬度，合計採購與自建系統所產生及使用的綠電，預估年度減碳量達2530公噸 ，約6.5座大安森林公園的減碳效果 ，逐步落實綠色營運。

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