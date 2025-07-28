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匯率成最大變數 美律下半年保守

2025/07/28 18:29

美律第二季每股稅後盈餘（EPS）0.01元。（資料照）美律第二季每股稅後盈餘（EPS）0.01元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電聲元件大廠美律（2439）總裁黃朝豊今日表示，受新台幣匯率波動衝擊，美律第二季表現備受壓抑，單季每股稅後盈餘（EPS）僅剩0.01元；展望後市，儘管進入消費性電子旺季，耳機等產品線出貨將轉強，因匯率、關稅帶來的不確定因素高，對下半年保守看待。

美律第二季營收103.27億、約持平去年，毛利率11.71%，衰退1.43個百分點，主因就是新台幣強勢升值衝擊，稅後淨利262萬元、年減99%，每股稅後盈餘0.01元；上半年營收則為191.85億元，毛利率12.01%，稅後淨利3.56億元，每股稅後盈餘1.43元。

黃朝豊說明，第二季美律受美國關稅、新台幣匯率衝擊，新台幣升值1%，約會影響美律營收1%、毛利率則影響0.3%，儘管美律持續最佳化成本控管與避險，但避險無法做到100%，看下半年仍將受匯率影響。

展望下半年，黃朝豊指出，難以預估第三季毛利率表現，唯若撇出匯率因素，因耳機、揚聲器與麥克風等產品線都進入旺季，接單、出貨暢旺，營收與毛利率會比較好；明年新案則以耳機新開案最多。

第二季美律以耳機佔70%營收為最大宗，揚聲器佔23%，含麥克風、助聽器等其他類則佔7%。黃朝豊指出，第三季整體營運將較第二季更好。

從各產品線來看，耳機將進入出貨旺季，Audio耳機與電競耳機出貨將增加，TWS耳機出貨則微幅年減，總體動能優於第二季，唯因匯率衝擊，耳機領域營收預估與去年同期相當。

至於揚聲器出貨則將季增年減，主因是耳機、手機用揚聲器都較去年下滑，麥克風出貨則將季減、年減，主因是客戶去年與今年第一季提前備貨，新產品又將在第四季推出，目前舊款拉貨將持續下滑。

美律近年持續耕耘醫療領域，黃朝豊也說，因美國OTC助聽器市場暢旺，且美律打進美系大客戶，去年起出貨量持續增加，第三季助聽器產品線將較第二季、去年同期大幅成長，且未來需求將持續向上。

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