台灣防護服揮軍泰紡織展 搶攻東南亞商機

紡拓會看好台灣安全防護技術領域的研發實力，有助於未來拓增國際市場新商機。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，旗下縫製技術研發中心攜手戶外服飾品牌歐都納，運用山王工業最新研發的耐衝擊多功能輕質發泡材料，共同參與「2025 GFT Thailand Expo」泰國國際紡織展，成功吸引泰國、越南、印尼等東南亞買主，展現台灣在安全防護領域的研發實力，開拓國際市場新商機。

紡拓會觀察，此次「2025 GFT Thailand Expo」泰國國際紡織展，由台灣多方合作之下推出共同開發的高強防護類安全防護防摔服飾產品，包括防護背心、肘膝護具等運動防護服飾產品，皆已導入科專研發成果的高性能縫合結構技術，成功在國際舞台上大放異采，成為展會矚目的焦點。

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歐都納創立至今已50年，多年致力於戶外休閒活動領域，為擴增高性能防護產品市場，旗下發泡事業的山王工業與紡拓會縫製技術研發中心合作，以經濟部產業技術司科技專案研發成果的「高強度紡織品縫合製程控制技術」，導入輕量耐用、安全牢固的功能性接縫結構設計，研發高性能內著式防摔背心、護膝、護肘等運動防護產品，提升附加價值與產業競爭力。

因應東協地區機車人口攀升與戶外休閒風氣興起，市場對防護機能紡織品需求快速增長。紡拓會認為，本次展出有效驗證科專技術與市場需求的契合度，未來將持續運用經濟部產業技術司的科專資源技術，加值紡織產業，建立高階新型態終端紡織品縫合技術，推動紡織產業整合發展，致力於提升創新能量與國際競爭力。

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