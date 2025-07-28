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三星吞特斯拉4865億肥單原因揭曉 韓媒爆台積產能滿載吃不下了

2025/07/28 19:29

馬斯克證實，特斯拉已經與三星電子簽署165億美元的半導體合約。（美聯社）馬斯克證實，特斯拉已經與三星電子簽署165億美元的半導體合約。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克28日證實，已經與三星電子簽署165億美元（約台幣4865億）的半導體合約，這也三星晶圓代工史上最大筆訂單，三星將為特斯拉生產全自動輔助駕駛晶片「AI6」，至於剛完成設計的AI5晶片，將交由台積電生產。韓媒爆料，特斯拉最初與台積電就AI6晶片的生產進行洽商，台積電因訂單滿載「生產困難」，特斯拉轉而選擇三星。

馬斯克在社群平台「X」發文稱，三星在德州的工廠將生產特斯拉新一代的「AI6」晶片，台積電將為特斯拉生產剛完成設計的「AI5」晶片，初期會在台灣生產，之後移到亞利桑那廠。

韓媒《MK News》報導，半導體業內人士29日透露，此次供貨合約並非短時間內達成。特斯拉在今年1月舉行的2025年國際消費電子展（CES 2025）展會期間與三星電子進行接觸，並在上週敲定最終合約。

報導說，特斯拉最初與台積電就AI6晶片的生產進行談判，由於訂單量飽和的台積電表示「生產困難」，特斯拉轉而選擇三星電子。

報導認為，這份合約也將成為三星泰勒廠的重要轉捩點，該工廠自2022年動工以來，已有四年多未投入運營，AI6晶片將成為其首款量產產品。一位三星相關人士表示，「由於沒有產品訂單，我們無法確認具體的製程或設備，但這份來自特斯拉的訂單標誌著第一步。工廠動工四年後，我們終於看到了曙光。」

報導提及，這是三星晶圓代工史上最大的訂單，為擺脫一季虧損2.5兆韓元（約台幣525億）的低迷業務提供轉機。三星晶圓代工業務的虧損被認為是其業績不佳的主要原因，加上與台積電的差距不斷擴大，三星能否展現出其「存在感」也備受關注。

根據市場研究公司TrendForce的數據，今年第一季，台積電晶圓代工全球市佔率為67.6%，三星電子為7.7%，中國的中芯國際緊隨三星之後，市佔率為6%。

馬斯克PO出下單三星之後，網友留言說，「有趣，我見過客戶從三星轉向台積電，但從未見過台積電轉向三星的先進節點」；有人則問「為什麼從台積電轉向三星」，還也不少人問馬斯克：「為何不找英特爾」、「英特爾不再知道如何製造先進的晶片了嗎？」

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