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穩定幣法案在美過關 董瑞斌：美元美債資產明顯趨穩

2025/07/28 17:51

兆豐金董事長董瑞斌今天表示，穩定幣的議題出來之後，美元、美債等資產都有穩定下來，未來發展待觀察。（資料照）兆豐金董事長董瑞斌今天表示，穩定幣的議題出來之後，美元、美債等資產都有穩定下來，未來發展待觀察。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財委會28日考察兆豐金控，包括財政部次長阮清華、金管會副主委陳彥良，以及立委賴士葆等與會。兆豐金董事長董瑞斌今天表示，穩定幣交易方便，不過，對銀行機構來說，是沒有獲利空間，從另一個角度看，穩定幣的議題出來之後，美元、美債等資產都有穩定下來，未來發展待觀察。

對穩定幣議題持續發酵，兆豐銀表示，面臨美國關稅政策的壓力與挑戰，尤其，中小企業需要週轉金協助，解決成本轉嫁等資金融通壓力。賴士葆受訪指出，兆豐金可說是8大行庫龍頭，財委會今天前往兆豐金考察業務概況，他也在會中關心員工福利，兆豐金今年發的員工績效等獎金，有達約10個月，期許若公司獲利成長，明年還可以再增加1個月。

由於穩定幣是以維持穩定價值為目的，通常以1比1與美元掛鉤，賴士葆轉述董瑞斌的看法稱，穩定幣雖然能讓交易方便，卻幾乎沒有獲利空間，不過，最近隨穩定幣議題發酵，美元、美債確實有穩下來的感覺。

兆豐金今天提供的報告也指出，兆豐集團無壽險公司，且兆豐銀行主要持有新台幣資產，加上美元部位已避險，匯率波動對整體獲利影響有限，因此，以後會採取審慎樂觀態度，妥適控管風險，會以縮小存續期間、搭配浮動利率債券因應。

此外，董瑞斌表示，中小企業網站有一個「馬上辦中心」，它有一個連結到各家銀行，把它相關的措施都列出來，就是第一個自然避險，就很簡單，如果它剛好有外匯的收支，只要如果你哪天需要用台幣的時候，你可以直接領出來再做。

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