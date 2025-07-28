大立光上半年每股配發28元 配發率近50％

大立光上半年每股配28元現金股利。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日重訊公告，董事會決議今（2025）年上半年每股配發現金股利28元，以上半年每股稅後盈餘（EPS）56.1元計算，配發率為49.9%，逼近5成，若以今日收盤價2340元計算，現金殖利率則為1.19%。而配發之現金總金額則近37.4億元，除息日為8月14日。

大立光第二季受匯損衝擊，單季營收116.73億元，季減20%、年增6%，毛利率53.6%，季減1個百分點、年增5.1個百分點，業外虧損30.85億元，受匯兌損失42.2億元影響，稅後淨利10.32億元，季減84%、年減77%，單季每股稅後盈餘（EPS）7.73元。

請繼續往下閱讀...

展望後市，大立光董事長林恩平日前指出，今年光學產業旺季狀態與去年差不多，7、8月客戶拉貨動能漸增，差別在於去年部分新機種是由大立光獨供，今年則有多家供應，影響大立光份額，不過因訂單去年就談妥，能保持一定市占率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法