搶食Meta市場！阿里巴巴年底推出AI眼鏡。圖為Meta雷朋眼鏡。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕搶食Meta人工智慧眼鏡市場，阿里巴巴週一，公司推出1款由其人工智慧車型驅動的智慧眼鏡，這是公司首次涉足該產品類別，預計年底亮相。

CNBC報導，阿里巴巴表示，Quark AI眼鏡將於2025年底在中國推出，其硬體將由公司的Qwen大型語言模型和名為Quark的先進AI助理提供支援。

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許多科技公司將穿戴式裝置（尤其是眼鏡）視為與智慧型手機並駕齊驅的運算領域的下1個前沿。今年發佈的Quark目前在中國以應用程式的形式提供。阿里巴巴進軍硬體領域，旨在更廣泛地推廣這款應用程式。

Quark AI眼鏡是阿里巴巴針對Meta 智慧眼鏡（後者與雷朋合作設計）推出的產品。

阿里巴巴表示，這款眼鏡將支援免持通話、音樂串流、即時語言翻譯和會議轉錄等功能，該眼鏡還配備了內建攝影機。

阿里巴巴在中國擁有從地圖到線上旅行社等一系列不同的服務。其關聯公司螞蟻集團也經營廣泛使用的支付寶移動服務。阿里巴巴表示，用戶將能夠透過這款眼鏡使用導航服務、使用支付寶支付並在其中國電商平台淘寶上購物。

阿里巴巴尚未公佈價格和技術規格等其他細節。

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