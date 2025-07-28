川普關稅大限逼近！印度靠「2籌碼」坐穩談判桌

印度目前尚未收到川普的關稅通知信。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普設下的8月1日關稅大限進入倒數，原本被看好與白宮敲定協議的印度，至今仍未與美方達成協議。儘管如此，印度似乎並未對即將到來的最後期限感到擔憂，外媒指出，全因印度握有「2籌碼」，包含取代中國的戰略角色，以及保持美國在金磚國家的談判靈活度。

《CNBC》報導，印度目前尚未收到關稅通知信，根據4月2日解放日公布稅率，美國將在8月1日對印度輸美商品開徵26%關稅。然而，與日本一樣，印度也拒絕在農產品市場准入方面讓步，理由是保護國內農民利益。

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日前，印度與英國簽署的貿易協議中，印度成功保護了最敏感的農業部門，避免大幅削減關稅。印度商工部長皮戈雅爾（Piyush Goyal）在接受《CNBC》訪問時坦言，農業對印度而言非常敏感，他表示，「我們始終對農民利益、以及微型、中小型企業的利益保持高度敏感，會確保我們的關切領域受到妥善保護。」

金磚國家工商會副主席沙斯特里（Sameep Shastri）指出，印度與英國的雙邊貿易協議「向所有西方國家釋放了一個訊號」，即新德里準備按照自己的條件展開貿易。然而，隨著談判期限逼近，分析人士指出，美國方面也有動機希望儘快敲定協議。印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）副會長潘特（Harsh V. Pant）表示，從戰略上來看，美國不願激怒印度，因為它視印度為能夠重塑印太格局的重要夥伴。

印度在關稅談判握有2大籌碼，首先是「印度為美國對抗中國的戰略選擇」，報導指出，將製造業從中國遷回美國，是川普經濟政策的核心，由於川普政府致力於抗衡中國在全球舞台的崛起，分析人士指出，印度被視為中國在全球製造業中的潛在替代選項。潘特表示，印度在美中這場大國競爭中，角色「至關重要」。

瑞穗銀行經濟與策略部主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）則指出，美國若要「對抗中國在全球供應鏈的滲透」，將部分製造轉移到印度，是一種「折衷選擇」，甚至可能與美國自身的製造回流形成互補。例如，美國可以掌握高端、技術密集型的製造環節，而印度則可憑藉廉價勞動力提供補充。瓦拉坦補充說，這麼做可以讓印度切斷中國的角色，並讓美國在地緣上更有優勢」，同時也能巧妙遊走於外交戰略之間。

另一籌碼是印度在金磚國家（BRICS）中所扮演重要角色，可能也讓新德里在與美國談判時擁有一定的靈活空間，潘特表示，金磚包括巴西、俄羅斯、印度、中國與南非，近期擴展為10國。根據卡內基國際和平基金會說法，金磚集團的目標是挑戰西方主導的全球經濟秩序，並減少美元的全球主導地位。

7月6日，就在印度總理高調訪問巴西參加金磚峰會時，川普威脅，將對那些「支持金磚反美政策」的國家加徵10%關稅。川普一週後再次重申威脅，稱如果金磚「真的整合起來」，他將「狠狠打擊他們」。他還說，「我們絕不能讓任何人對我們玩花樣」，儘管身陷美國與金磚的角力之中，印度似乎成功躲過了川普的怒火。事實上，川普多次暗示，與印度的貿易協議框架已接近完成。

瑞穗銀行瓦拉坦指出，在金磚內部，中國日益視印度為爭奪主導權的競爭對手，這讓印度對美國而言，是在金磚框架內成為對抗中國的關鍵棋子。川普也曾聲稱，金磚想透過建立替代儲備貨幣來「取代美元」地位，儘管金磚成員對此說法多有否認。

瓦拉坦表示，這也可能成為印度的談判籌碼之一，印度可藉此說服川普，證明自己不參與替代貨幣計畫，他補充道，印度可以將重點放在自己能給美國帶來哪些實質利益上，讓川普覺得「值得對印度好一點，覺得印度是站在他那邊」。

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