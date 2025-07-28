買氣進冷凍庫 第二季全國新建案銷售率創16年新低

根據最新發布的國泰房地產指數，第二季全國新建案30天銷售率僅6.37%，創16年來新低。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國新建案買氣被打入冷凍庫，根據最新發布的國泰房地產指數，第二季全國新建案30天銷售率僅6.37%，創16年來新低，而成交量指數僅41.58，也創下8年來新低。該報告點出，去年9月央行祭出第七波選擇性信用管制已來，房市交易量持續降溫。

至於多數民眾關心的新建案房價變化，第二季全國每坪可能成交價約57.77萬元、季跌0.25%，六都加新竹縣市，除雙北市跟桃園外，其它四個都會區相較上季均呈現下跌，又以新竹縣市季跌幅最大、約5.93%。

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根據該指數報告，第二季全國30天銷售率，相較上季、季減3.03%，而六都、新竹縣市的30天銷售率，相較上季、幾乎呈現全面萎縮，僅高雄市微幅季增0.76%，而銷售率衰退幅度最大的都會區則是台南市、季減11.54%，新竹縣市、台中市則季減超過3.4%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新建案市場明顯量縮，很多數據都不會太好看，民眾心態趨於觀望，如果不漲今年買跟明年買其實都一樣，除非個案有特色賣點，才能突破低迷景氣吸引買氣。

Q2新案房價 新竹季跌5.93%最深

再觀察第二季六都加新竹縣市新建案每坪可能成交單價，其中新竹縣市每坪約52.93萬元，相較第一季每坪約56.27萬元，單季一坪減少3.34萬元、季跌幅約5.93%，季跌幅第二深的則是高雄市，第二季每坪可能成交單價約34.44萬元、對比第一季每坪約36.10萬元，單季一坪減少1.66萬元、季跌幅約4.59%。

反觀台北市第二季每坪可能成交價約125.58萬元，相較第一季每坪約120.41萬元，單季一坪上漲5.17萬元、季漲幅約4.29%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從價量趨勢來看，受到平均地權條例禁止換約、第七波信用管制影響第二屋以上購屋成數，再加上房地合一稅高稅期長，市場觀望氣氛最濃，讓主要都會區的預售市場都呈現量縮價修的現象。

最後該報告指出，第二季在央行持續監控並嚴格房貸放貸之下，整體房市買氣明顯轉弱；與去年同期相較，銷售率大幅下滑，成交量大幅萎縮，創下近幾年新低。

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