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外資連10買6金融淪刀下冤魂！這2檔難兄難弟遭砍12.77萬張最慘

2025/07/28 16:25

外資週一大賣6金融，其中又以台新辛特與台新金最慘，光這2檔就倒貨12.77萬張。（資料照）外資週一大賣6金融，其中又以台新辛特與台新金最慘，光這2檔就倒貨12.77萬張。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資連10天買超台股，週一（28日）買超46.75億元，雖然買超金額縮小，但卻持續對金融股大提款，今前10大賣超中，就有6檔是金融，其中又以台新辛特與台新金最慘，光這2檔就倒貨12.77萬張，雖然遭外資大賣，但股價卻分道揚鑣，台新辛特結束連2跌，今逆勢走揚0.68%，收8.9元，而台新金則在外資連7賣下，今股價下跌0.61%，收16.3元，成交量15.94萬張。

外資週一賣超前10大個股，依序為台新辛特（2887I）6萬4048張、台新金（2887）6萬3703張、大成鋼（2027）2萬7374張、彰銀（2801）1萬3147張、兆豐金（2886）8636張、台化（1326）8226張、台船（2208）7246張、第一金（2892）6588張、永豐金（2890）6439張、陽明（2609）6200張。

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