少林寺市值逾2千億 釋永信被查與龐大寺產有關？

中媒認為，釋永信被調查，少林寺產所有權、管理權再成疑問。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕少林寺方丈釋永信被調查消息27日獲證實。中媒《財新》披露更多細節，釋永信是25日深夜被「叫走」，且早在春節前後，釋永信出國訪問後就被限制出境。報導直言，今年5月地方政府就派人常駐少林，如今釋永信被查，少林寺產所有權、管理權再成疑問。中國網友推算，如果少林寺上市，以本益比25-30倍估計，市值達375億至600億人民幣（約台幣1553億至2484億），龐大寺產是否成為釋永信被查原因，待觀察。

《財新》28日報導，近日傳言不斷的釋永信被調查消息最終在27日獲得證實。接近少林寺的人士透露，釋永信是25日深夜被「叫走」的。第二天，釋永信被帶走調查的訊息即開始流傳。

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報導說，釋永信對此被查並非沒有預感。上述人士透露，釋永信今年春節前後出國訪問歸來即被限制出境，接受主管部門談話，但在中國國內尚能自由活動，釋永信當時談及此事時語氣溫和。但至5月份左右，當地政府派人以少林寺管理處的名義常駐少林，這個新機構的成員主要來自鄭州市和登封市的宗教局、統戰部。

報導直言，這次釋永信被調查，除了對僧侶最具殺傷力的性醜聞，無疑又將觸及這座傳承千年的寺廟巨大利益背後的歸屬與分割。

時事評論員李林一告訴大紀元，《財新》是在暗示釋永信被查，根源在於中共盯上釋永信借少林寺斂財後積累的巨大財富，特別是在中共現在經濟下行之下的寺廟熱，讓各級官員都想爭奪這塊肥肉，換句話說是分贓不均才造成釋永信出事。至於釋永信傳了10年的腐敗和情婦、私生子醜聞，因為釋永信有輸送利益，官員一直是睜一隻眼閉一隻眼。

河南省登封市少林寺塔溝武術學校的學生們，在年度春訓中擺出中國國旗和「為國爭光」的字樣。（法新社）

到底少林寺資產有多驚人？根據多位中國網友估計，少林寺門票收入每年約3億人民幣（以下同，約台幣12.4億）；武術培訓體系每年進帳超過10億（約台幣41.4億），外加影視授權、全球品牌授權及龐大房地產相關資產。這些資產EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）初估每年約15-20億元（約台幣62至82.8億），依照文化旅遊行業主板上市公司25-30倍的本益比估計，少林寺價值375億-600億元。

一位中國網友說，倘若加上宗教IP、國民品牌及稀缺獨角獸的溢價，更不得了，有望衝上市值千億人民幣的神壇。

針對釋永信被查一事，中國網友笑稱，「聽說近來鄭州財政比較緊張」、「現在是觸動了更大利益吧」、「不查的話，地方就失去了一塊優質資源」、「現代版杜月笙，養肥了該殺了」。

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