南部豪雨 央行：停班地區退票從寬處理

南部豪雨影響，央行表示，停班地區退票從寬處理（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣南部地區豪雨，今日（28）有嘉義縣、雲林縣水林鄉、台南後壁區、白河區等地停止上班，顧及支票存款戶資金調度受到影響，央行代台灣票據所宣布，上述地區有關存款不足退票紀錄將從寬處理。

央行指出，依據台灣票據所訂定「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，南部豪雨停止上班地區退票可依兩原則從寬處理。

請繼續往下閱讀...

第1、凡支票存款戶於7月28日、7月29日所發生存款不足退票，若分別於次1個營業日，經重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄，並免收手續費。惟支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。

第2、支票存款戶因本次豪雨遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票之金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害之註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算6個月內所發生之存款不足退票，在此期間暫不因各該退票達3張而通報為拒絶往來戶，且於該期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖之註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

央行表示，如7月28日以後仍受豪雨影響，致部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法