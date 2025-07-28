元大航太防衛科技ETF今年來報酬率飆近4成 奪冠軍寶座

元大航太防衛科技ETF今年來報酬率飆近4成，逼近全球ETF前1%。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕在AI與軍工雙主題持續走高之下，元大航太防衛科技ETF（00965）股價今年以來上漲近4成，拿下今年以來ETF報酬率冠軍寶座，同時，若與全球9千多檔原型ETF相比，00965漲幅逼近全球ETF前1%之列。

受惠於近期美歐貿易協議進展、科技與國防企業財報優於預期，題材面與基本面同步轉強，00965於今（28）日盤中再度改寫新高紀錄、來到20.24元，掛牌以來已第28次創高，終場以20.22元作收，成交量超過6000張；統計今年以來00965年報酬率達38.97%，在台灣掛牌ETF中居冠，穩坐2025年度績效王。

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根據FactSet資料，在全球共9634檔原型ETF中，00965以漲幅排名第168名，居全球前1.8%；若進一步限定為規模超過新台幣100億元者，00965在1428檔ETF中更排名第28，表現亮眼。00965所追蹤的航太防衛科技指數成分股多集中於美、歐及亞太地區具代表性的國防與航太企業，法人分析，隨著地緣政治風險升高，包括歐洲、中東與印太地區局勢持續緊張，各國國防預算相繼擴大，推動軍工產業進入結構性成長階段。

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