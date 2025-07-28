把ChatGPT 當心理師？OpenAI執行長示警：對話記錄恐變法律證據

Open AI 執行長奧特曼（Sam Altman），資料照。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自從人工智慧工具如ChatGPT崛起後，越來越多用戶將其視為心理諮詢或情感支援的管道，甚至包括兒童與青少年。不過，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日坦言，用戶與ChatGPT掏心掏肺的對話記錄不受法律上的隱私保障，法院有權調閱並當成訴訟證據。

奧特曼近日在Podcast節目《This Past Weekend》中受訪時，被問及AI如何與現行法律制度配合，他坦言「如果你跟 ChatGPT談論最私密敏感的問題，未來又面臨訴訟或其他法律程序，我們可能會被要求提供這些資料，那將是非常糟糕的事」。

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奧特曼指出，目前有大量用戶、尤其年輕人，將ChatGPT當作心理師、生活導師或感情顧問。然而，這些與人工智慧的對話並非完全私密。與WhatsApp或Signal等加密通訊平台不同，OpenAI擁有存取和審閱使用者聊天內容的權限，並可能用於模型優化與濫用監控。

儘管OpenAI表示會在30天內刪除免費用戶的對話記錄，仍有例外情況，例如基於法律或安全理由，部分記錄可能會被保存更久。而這些潛在的「數位足跡」，未來也可能在法庭上被調閱或呈堂證供。

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