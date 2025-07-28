台積電資深副總羅唯仁退休 特殊背景曝光

台積電資深副總經理羅唯仁27日退休。（取自台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電企業策略發展資深副總經理羅唯仁於昨（27）日退休，結束他在台積電達21年的職涯；台積電表示，感謝羅唯仁博士多年來對公司的貢獻，並祝他退休生活愉快。

根據台積電先前的官網資料顯示，羅唯仁於2004年加入台積電，擔任營運組織二副總經理，並於2006年至2009年擔任研發副總經理，隨後升任先進技術事業和營運組織製造技術副總經理。

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台積電指出，羅唯仁於台積電任職期間，致力為客戶提供更全面及創新的解決方案，以面對嚴峻的技術挑戰。他帶領團隊獲得全球超過1500項專利，其中包含約1000項美國專利，為台積電在先進技術發展的領域上貢獻卓越。

羅唯仁在加入台積電之前，曾任英特爾先進技術發展協理暨CTM廠長。在1997年至2000年擔任廠長期間，負責英特爾位於美國加利福尼亞州聖塔克拉拉郡的工廠營運。羅唯仁也曾任職於美國大學擔任助理教授、並曾服務於摩托羅拉公司（Motorola）研發實驗室以及全錄公司（Xerox）微電子中心。曾待過英特爾的羅唯仁，不管對內或對待供應商，他的領導風格以「嚴厲」聞名。

年約75歲的羅唯仁畢業於國立台灣大學物理學系，並取得及美國加州大學柏克萊分校固態物理及表面化學碩士與博士學位。

盧唯仁最特殊的背景是將門之後，他的父親是曾任憲兵司令部司令羅揚鞭中將，羅唯仁也曾任台灣早期做DRAM產品國善電子廠長。

羅唯仁近年來持續多次賣股，退休前約持有台積電達逾1348張股票，以台積電今日收盤價1145元估計，市值高達15.43億元。

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