傳美暫停對中科技出口限制 國安專家、川普盟友全炸鍋

國安專家擔憂解禁輝達H20輸中，恐危及國安。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》28日報導，美國已暫停對中國科技出口限制，以避免損害與北京的貿易談判，並確保川普今年與習近平會晤。國安專家及川普親信擔憂解禁輝達H20輸中，恐危及國安。曾在川普第一個任期擔任首席策士的巴農（Steve Bannon）砲轟，允許向中國銷售 H20 是大錯誤，美企幾十年來一直被中國共產黨欺騙，政府竟準備犯下同樣的錯誤。

報導指出，負責出口管制的美國商務部工業與安全局，近幾個月已被告知避免對中國採取強硬措施。這項政策轉變正值美中經濟官員預計於28日在斯德哥爾摩重啟貿易談判，以解決美中貿易爭端。

請繼續往下閱讀...

報導提及，今年早些時候，川普準備加碼限制對中技術出口。今年4月，川普團隊告知輝達，將阻止H20晶片輸往中國。最終在黃仁勳遊說下，川普改變立場。

此舉引發美國部分安全專家及官員強烈擔憂，包括前美國副國家安全顧問波廷格 （Matt Pottinger） 在內的 20 名安全專家和前官員，將於28日連署致信商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） ，表達他們的疑慮。他們在信中明確指出：「此舉代表一項戰略失策，將危及美國在AI領域的經濟和軍事優勢。」

這封信的署名者還包括現任川普政府前國家安全委員會高級技術官員費思（David Feith）、川普第一任期內曾在國家安全委員會任職的托賓（Liza Tobin）。川普支持者、海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）也簽了名。

專家表示，H20 是中國前沿人工智慧能力的強大加速器，在一個關鍵領域比被禁止向中國出口的輝達先進晶片 H100 更強大。他們表示，H20在推理方面優於 H100，並將有助於生產自主武器系統、情報監視平台和其他軍事發展。

中國軍事專家、帕米爾諮詢公司（Pamir Consulting）首席情報官毛文杰（James Mulvenon）表示，問題不僅限於一個晶片或一家公司，這些決定將決定哪個政治制度、哪個價值觀最終將控制世界歷史上最強大的技術。

對此，輝達表示，信中的批評是誤導性的，並且與川普最近公佈的人工智慧計劃不一致，該計劃將重點放在美國出口人工智慧技術上。輝達強調，H20不會增強任何人的軍事能力，但將幫助美國贏得全球開發商的支援。

前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）。（法新社）

然而，批評人士並不認同。蘭德公司技術分析高級顧問古德里奇（Jimmy Goodrich）表示，衡量晶片性能的標準是功耗和記憶體頻寬，而H20在記憶體頻寬方面超越目前任何中國國產晶片，這對於AI的大規模發展至關重要。他強調，H20 是為中國人工智慧引擎提供燃料的汽油。

除了 對H20輸中表達擔憂外，美國安全官員和專家對川普政府壓制對中採取行動感到沮喪。一位前官員表示，川普現在實際上凍結了美國的出口管制，並免費贈送了 H20 ，破壞了我們最關鍵的國家安全工具之一。

川普親信、前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）也說，允許向中國銷售 H20 是一個大錯誤。美國公司幾十年來一直被愚弄，被中國共產黨欺騙，他們轉讓了我們最尖端的技術。令人難以置信的是，政府準備犯下同樣令人羞辱的錯誤，而這一切都是在那些只想追求自身利潤、對國家安全毫不關心的公司的要求下發生的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法