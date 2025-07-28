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避免退休之路更漫長 ! 紐時揭「 5個」理財盲點

2025/07/28 15:55

為了享受舒適的退休生活，正確理財方式是關鍵。（示意圖，彭博）為了享受舒適的退休生活，正確理財方式是關鍵。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國，即使擁有雇主提供的退休儲蓄計畫，許多上班族仍難以邁向穩健退休，原因不外乎「現在想要太多、未來想得太少」，有高達近60%的民眾擔心儲蓄不足應付退休生活，不少人遇到通膨或市場波動時會減少甚至停扣退休金。另外，25%的50歲以上美國人坦言，可能永遠無法退休。

《紐約時報》指出，退休之路越來越遠的核心問題，就是「追求即時滿足」。對此，理財專家總結出五大導致退休失敗的行為習慣，包括收入增加、花費也跟著膨脹，忽略小額花費的累積效應，信用卡不清、還繼續刷， 沒有緊急預備金以及意外之財全拿來花光。

明尼蘇達州理財顧問Menard指出，收入增加後，通常花費也跟著膨脹，因此建議在薪資調整前就規劃好如何分配加薪，例如自動提高退休金扣款比例1%至2%，或優先償還債務，別讓錢直接流進生活習慣中。

此外，人們常忽略小額花費的累積效應。根據Empower金融公司調查，美國人平均每人每月花費118美元（約新台幣3487元）叫外賣、78美元（約新台幣2305元）喝咖啡。這些看似無傷大雅的開銷若不記帳追蹤，往往成為儲蓄漏洞。專家建議，應該用試算表記錄每一筆花費，從手機到保險帳單，任何一筆都不能遺漏，才能看出問題所在。

越來越多美國人依賴信用卡支付日常開支。根據紐約聯準銀行，2025年美國家庭總信用卡債高達1.18兆美元（約新台幣34.87兆元），目前信用卡平均利息約在21.16%到22.73%之間，但多數人每月只能支付最低還款金額。

對此，美國財富策略公司創辦人梅納德指出，大多數消費者沒有意識到，信用卡的最低還款額幾乎無法支付利息，如果你一直支付最低還款額，很可能永遠也還不清這筆欠款。他建議，先償還餘額最小的信用卡，因為這會帶來心理上的勝利，激勵客戶繼續償還債務。

專家也建議，需要儲備緊急預備金。在美國沒有備用金，財務出狀況時只好動用退休帳戶。但這做將會被罰10%的提前提領稅，還會中斷複利增長。例如提前從401（k）（一種延後課稅的退休金帳戶計劃）提領5000美元（約新台幣14.7萬元），實際到手僅3400美元（約新台幣10萬元），以長遠來看，這將延後你的退休時間表。

最後，若有意外之財，千萬不要全部花光，這些都是儲蓄或還債良機。顧問Alisjahbana建議，在每年元旦或生日制定「意外收入計畫」，規定每筆資金的用途比例，避免衝動花費。例如一位客戶拿到法院和解金後，先等30天再決定用途，最後選擇存入孩子的大學基金。

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