高雄微型保險投保額1423萬元 7.4萬人受益

高市府推動微型保險協助弱勢族群，7.4萬人受益。（高市社會局提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府推動微型保險協助弱勢族群，今年在16家慈善與宗教團體及企業協助下，7萬4682名弱勢者免費加入，投保總金額1423萬多元。

社會局表示，免費加入微型保險的弱勢族群，涵蓋年滿15歲至未滿65歲且設籍高雄的低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙者生活補助或弱勢單親家庭子女生活補助者。

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社會局指出，如果投保的弱勢者遭遇意外傷害導致身故或失能，可獲得最高30萬元理賠金。因為採取「符合資格自動送保」、「免申請免付費」兩大機制，符合資格者每年主動送交保險公司審核，弱勢族群無需申請即可納入微型保險。

參與協助的16家慈善與宗教團體及企業，包括中華民國一貫道慈善功德會、高雄市慈善團體聯合總會、高雄市社福慈善總會、嘉義市福安王爺慈善會、朴子配天宮文教基金會、嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會、富邦慈善基金會、凱基人壽、富邦產險、富邦人壽、和泰產險、中信產險、泰安產險、安聯人壽、宏泰人壽、新光人壽保險公司。

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