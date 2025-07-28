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總價門檻、區位考量 近1年北市30年以上老屋交易占比達55％

2025/07/28 12:54

近1年台北市30年以上老屋交易占比約55%。（永慶房產集團提供）近1年台北市30年以上老屋交易占比約55%。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕總價門檻、區位等多項考量，近1年台北市30年以上老屋交易占比約55%，12個行政區中有7個超過5成，又以大安、松山等兩個行政區占比較高、貼近7成。

根據永慶房產集團彙整，近1年北市12個行政區、30年以上老屋占比，除大同、中正、內湖、南港與文山區以外，其它7個行政區占比均5成起跳，以南港占比最低、約34.8%，大安區最高、約69.4%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市新建案供給有限，且開發早，促使整體住宅屋齡偏高，而老屋具備總價門檻較親民、公設比較低，區位較佳等優勢，成為首購族想坐擁台北市門牌的主要選擇。

除內湖、南港 其它行政區均以30年老屋交易占比最高

她指出，老屋可提供彈性較大的格局調整空間，對首購族而言，比起新屋來說，老屋具有「買得起、空間大」的誘因。進一步觀察台北市12個行政區住宅屋齡交易占比，除內湖、南港以5年以上、未達30年的住宅交易占比最大外，其它10個行政區均以30年以上的住宅交易占比最高。

陳金萍表示，綜觀北市房市走勢，在土地取得困難、新屋供給有限的情況下，推升新案開價節節高升；而老屋則因總價親民與地段優勢，仍為大多數自住型買方的首選。而未來隨著政策、利率與通膨環境持續變動，預期買方將更重視「價格可負擔」與實用性，老屋交易優勢可望持續，而新成屋則需仰賴重大建設題材或品牌建商帶動，才能維持買氣。

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