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焦點股》友通：下半年營運看望 漲近4月新高

2025/07/28 11:58

友通持續強化全球製造與區域平衡布局。（資料照）友通持續強化全球製造與區域平衡布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠友通（2397）持續強化全球製造與區域平衡布局，受惠於開案、接單動能延續到下半年，今年業績表現可望呈現年增，帶動今日盤中股價大漲，創下近4個月新高，截至上午11時41分暫報73.3元，漲幅7.95%，成交量2649張。

友通目前在北美市場聚焦高單價、差異化產品，並擴大整機組裝與系統測試服務；歐亞區則擴大全球製造與技術支援，建立具韌性的交付架構，提升因應在地需求的能力；印度則專注強固型產品製造。

友通繼續看好邊緣AI（Edge AI）市場的成長潛力，具即時運算、低延遲等優勢，應用場域廣泛。公司主打一站式解決方案，從硬體、軟體到服務全面整合，加速AI從雲端走向邊緣的商業落地。

展望下半年，管理層對營收與毛利維持審慎樂觀，接單狀況穩定，嵌入式需求仍旺。不過仍需注意匯率與外在變數影響。關稅議題方面，公司持續強化供應鏈韌性，全球布局綜效亦有助子公司專注接案，減輕潛在衝擊。

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