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美歐15％關稅引爆貿易海嘯！OEC預測曝光：全球對美出口額將暴跌79兆

2025/07/28 13:27

美歐15%關稅引爆貿易海嘯！OEC預測曝光，全球對美出口額將暴跌79兆 。圖為美國總統川普（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）。（法新社）美歐15%關稅引爆貿易海嘯！OEC預測曝光，全球對美出口額將暴跌79兆 。圖為美國總統川普（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美歐週日達成15%關稅協議，根據在線數據可視化及流通平台「經濟複雜性觀察」（OEC）關稅模擬器顯示，預計2027年全球對美國的出口額將比過去3年的平均水平下降46%以上，達到2.68兆美元（約新台幣79兆），而美國對全球的出口額將比過去3年的平均水準成長12%，達到1.59兆美元（約新台幣46.9兆元）。

CNBC報導，集體學習中心主任、Datawheel創始人（OEC關稅模擬器的開發者）塞薩爾·伊達爾戈 （Cesar Hidalgo） 解釋道，當美國對世界各國徵收關稅時，世界各國並沒有相互徵收關稅。

他補充說，在許多類似情況下，各國都會自然而然地傾向於重新構建與美國的貿易關係，遠離美國。大多數國家都是如此，除了墨西哥和加拿大，這兩個國家與美國的聯繫過於緊密，無法像聯繫程度較低的國家那樣迅速地重新構建貿易關係。

伊達爾戈以德國為例解釋了關稅的影響。在2025年初沒有新關稅的情景下，預計德國對美國的出口額將從2023年的1330億美元（約新台幣3.92兆元）增至2027年1550億美元（約新台幣4.57兆元），而在15%的關稅框架下，預計德國對美國的出口額將從2023年的1330億美元增至2027年的1490億美元（約新台幣4.39兆元）。

在關稅模擬器預測的15%關稅情境下，美國將從英國（225億美元、約新台6637.5億元）、法國（102億美元、新台幣3009億元）和西班牙（56.5億美元、新台幣1666.75億元）進口更多商品，而從中國（-4850億美元、新台幣14.3兆元）、加拿大（-3000億美元、新台幣8.85兆）和墨西哥（-2380億美元、7.02兆元）進口減少。

在此情境下，由於中國對美國的出口減少，預計中國從俄羅斯（700億美元、新台幣2.06兆）、越南（344億美元、1.01兆）和沙烏地阿拉伯（280億美元、8260億元）的進口量將超過美國

預計中國從美國的進口額將下降1010億美元（約新台幣2.97兆元）。

至於那些受衝擊最嚴重，根據OEC彙編和分析的貿易數據，提單（即詳細列明產品和公司資訊的貨櫃收據）顯示，IKEA宜家是美國從歐盟進口量最大的公司，佔28%。其次是南方格雷澤葡萄酒及烈酒公司（Southern Glazer’s Wine and Spirits），佔9%，之後依序為大陸輪胎Continental Tire）與博世（Bosch）皆佔4%、都樂食品公司（Dole Food Company）佔3%和帝亞吉歐（Diageo%）佔2.3%。

以產品類別檢視歐盟對美國的出口情況可以發現，家具位居榜首，佔11%，其次是橡膠輪胎，佔7%，床罩佔6%，葡萄酒佔5%。

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