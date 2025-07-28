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從綠鬣蜥戰爭看市場 陳冲：金融管理優於管制

2025/07/28 11:17

前行政院長陳冲表示，在金融市場許多措施，管理優於管制。（記者鄭琪芳攝）前行政院長陳冲表示，在金融市場許多措施，管理優於管制。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲表示，自2020年起，綠鬣蜥就是困擾農民及生態的問題，《經濟學人》雜誌質疑Tight control of firearms妨礙捕獵，卻不見明示建議如何放鬆管制，或祭出其他對策，誠然這是極具爭議性的議題。他指出，經驗顯示，在金融市場許多措施，管理優於管制，在經濟行為，往往管制優於禁止，至於非金融經濟的議題，應相去不遠。

陳冲發表文章指出，5月上旬，《經濟學人》一篇文章，網路版下標「Taiwan’s other war」，實體版則稱「A different kind of invasion」，前者可譯為台灣的另種戰爭，後者則可譯為不同種類的侵略。文章先描述一位原住民持土製獵槍射殺獵物的過程，接著指出綠鬣蜥是台灣面臨的嚴重生態問題，自20多年前以寵物從中南美引入又被棄養後，多達20萬隻的綠鬣蜥已造成中南部農民極大損失，各級政府雖然以獎金鼓勵捕殺，但績效不夠理想，分析原因居然是因槍枝管制致火力不足，文末推測台灣人民終有一天會尋求中製槍械以解決綠鬣蜥問題。

台灣獵殺綠鬣蜥，需要進口中製槍械?兵工廠不能自製?國外媒體推論有趣但欠嚴謹，如火力不夠powerful，就應升級先進槍枝，好像兵推後建議採購更威猛武器同一道理，並沒有治本，只便宜軍工集團的荷包。消滅綠鬣蜥，有無生物或科技方法，以減少繁殖或生育機會?其他國家有何經驗可資借鏡?看到農政單位出招，論隻計酬，鼓勵獎金獵人，不禁想起早年外島曾因嚴重鼠患，推出收購鼠尾策略，不久即傳出養鼠上繳的故事，可見治標不是良策。猶記40年前國內空頭支票氾濫，經一再加重刑罰無效，結果修法解除刑責、宣導徵信、多元支付，反而得以改善。

他表示，2020年起，綠鬣蜥就是困擾農民及生態的問題，《經濟學人》雜誌質疑Tight control of firearms妨礙捕獵，卻不見明示建議如何放鬆管制，或祭出其他對策，誠然這是極具爭議性的議題。但最近幾次兵推，都有外籍專家建議，考慮刺蝟策略，加上當局力推城鎮韌性演習，類似巷戰，都與Tight control of firearms如何搭配相關，多年來，對付綠鬣蜥在鄉野進行長年的獎金滅蜥，其成效如何，已引起國際媒體側目，恐怕需要檢討一下方法了！

陳冲指出，綠鬣蜥危害鄉里，如何應對?提高獎金重賞，引來「比養雞還賺」的反效果譏評?還是利用農政APP逐步建立綠鬣蜥生態地圖，再設法移除?或者是在蜥蜴出沒棲息區域，祭出限制繁殖或節育措施?迫不得已，也可用外國媒體暗示的怪招，鬆綁槍械管制，兼可配合城鎮韌性的政策。突然想到，前些日子剛演習過城鎮韌性，號稱效果不錯，何不順勢來個鄉野韌性操兵，以地毯式掃蕩，既可避免賞金獵人的道德風險，又可展示堅壁清野的效果，顯示另種「平戰轉換」的績效。

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