讓美國造船業再度偉大！南韓提數百億美元合作方案

多位政府人士28日指出，韓方向美方提出名為「讓美國造船業再度偉大」的造船合作方案，此合作項目的金額可能達到數百億美元。圖為南韓產業通商資源部長金正官（右）與美國商務部長盧特尼克（左）。（歐新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普設下的8月1日對等關稅期限即將到來，各國紛紛為此與美方協商。南韓產業通商資源部長金正官23日啟程赴美協商，多位政府人士28日指出，韓方向美方提出名為「讓美國造船業再度偉大」（MASGA，Make American Shipbuilding Great Again）的造船合作方案，此合作項目的金額可能達到數百億美元。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓政府人士指出，金正官25日在紐約與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面，並向美方介紹以「MASGA」計畫為核心的韓美造船合作構想。盧特尼克對此表示滿意，並展現積極反應。

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知情人士指出，合作項目包括南韓民營造船公司對美國投資及融資擔保，項目金額達數百億美元，具體金額可能會在後續協商環節調整，南韓進出口銀行、南韓貿易保險公社等金融機構可望為專案提供金融支援。

外界分析，由於南韓造船業在全球位居領先地位，加上美國正積極復興本國造船業，因此這項造船合作方案被視為韓方在韓美談判中的一大籌碼。

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