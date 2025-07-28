半導體人力缺口達3.4萬人，主要職缺3大類（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI加速發展、地緣政治帶動全球佈局，根據調查，半導體產業截至2025年5月，整體職缺數已回升至疫情前高點，當月人力缺口達3.4萬人，主力集中於「生產製造／品管／環衛類」、「研發類」與「操作／技術／維修類」3大職類。

調查指出，由於技術門檻高、訓練週期長，使人力供給相對不足，以「操作／技術／維修類」為例，供需比僅為0.2，等於每5個職缺僅有1位求職者；該類職缺自2023年10月的4300個增至2025年5月的9000個，增幅67%，顯示先進製程與封裝產線擴張，推升機台操作與維護人力需求。研發職缺則自2023年約6000筆增長至近萬筆，反映AI、異質整合與新興應用帶動高階研發人才急遽需求。

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在技能需求方面，技術職人員需具備故障排除、設備維護等現場操作能力；研發人才則需熟悉電路系統設計、IC開發與驗證。報告指出，「操作／技術／維修類」有58%職缺不限定科系背景，「生產製造／品管／環衛類」亦有38%具彈性，相較之下，「研發類」因專業門檻高，僅23%職缺不限科系，顯示企業對電機電子等理工背景的高度倚賴。

報告書同時揭示十大熱門職務的年薪中位數，以「類比IC設計工程師」、「資訊軟體系統類」與「研發相關職類」為最高，年薪均突破百萬元門檻，顯示高階技術職具備高度市場競爭力。整體而言，年薪高低明顯與技術門檻、實務經驗及未來發展潛力呈現正向關聯，也再次凸顯強化高階技術人才供給與系統性育成的重要性。

面對全球科技加速發展與地緣政治風險升溫，半導體產業正邁入技術融合與應用雙軸並進的新轉型階段。工研院今（28）日與人力銀行聯合發表《半導體業人才報告書》，從產業趨勢、徵才需求、薪資結構到理想人才樣貌，全面解析「後摩爾時代」的人才新需求與升級契機，並提出具體的人才培育與組織強化對策，為產官學界提供具前瞻性與行動力的參考藍圖。

此次報告書整合人力銀行在職場數據與工研院對產業結構的深度洞察，聚焦當前企業最關注的3大痛點，1是關鍵技術人才短缺，尤其在AI應用、新興技術與系統整合職能上，人才供需落差日益明顯；2是薪資落差與招募競爭加劇，導致留才難度升高；3是技術職需求型態轉變，企業更重視具跨域整合、國際視野與產品化能力的人才。

工研院資深副總暨協理蘇孟宗表示，臺灣半導體正邁入轉型關鍵期，面對AI技術演進與供應鏈全球化，企業對人才的期待已從單一技術能力轉向重視跨域整合、國際適應與系統思維。他強調，報告書結合工研院產業研究與人力銀行職場觀察，希望為產業打造兼具前瞻與實證的人才生態藍圖，讓臺灣不只技術領先，更是全球人才發展的參考標竿。

報告書也描繪了半導體產業對「理想人才樣貌」的最新輪廓，除了誠信正直、問題解決等核心職能外，「主動積極」、「跨域整合能力」與「國際移動力」被視為未來關鍵素質；而在性格特質方面，抗壓性與主見性則是穩定任職的重要指標，有助於面對高壓與快速變動的工作環境。

1家專業人力銀行人資長鍾文雄表示，臺灣雖具備完整且穩健的半導體供應鏈基礎，然而隨著市場進入後摩爾時代，企業對人才的需求正加速重塑。未來的工程師不能再只具備單一技術，更需要具備AI應用力、跨域思維與全球協作力。對企業而言，能否掌握並留住具備綜合能力的人才，將成為產業升級與全球競爭的關鍵分水嶺。

工研院副總暨產科國際所所長林昭憲表示，這次《半導體人才報告書》整合工研院對產業趨勢的深度洞察與人力銀行的人力大數據優勢，為「產、官、學、研、金、創」各界提供具行動力的策略依據和方向。隨著全球科技與產業競爭加劇，臺灣唯有深化人才密度、強化組織彈性、提升國際競爭力，方能在下一輪全球半導體重組中穩居關鍵樞紐，打造具韌性與創新力的科技島鏈。

針對產業當前與未來挑戰，報告提出多項具體建議，包括加速前後段製程整合型人才布局、強化供應鏈協同，以及因應應用驅動設計的新趨勢，企業須同步調整人才培育與引才策略。建議措施如設立「跨國輪調制度」拓展國際視野、導入「AI應用導向設計團隊」強化產品落地、推動「雙軌職涯制度」提升技術人才留任意願；並透過導師制度、跨部門專案與產學合作課程，深化實務訓練與關鍵技術養成，強化組織的彈性與韌性。

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