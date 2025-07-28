不怕關稅威脅！巴西硬槓川普 將加倍支持金磚國家

川普放話徵收懲罰性關稅，巴西表明將加倍支持金磚國家。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴西總統的首席外交政策顧問表示，巴西將加倍履行對金磚國家（BRICS）的承諾，此舉無視了美國總統川普（Donald Trump）威脅徵收懲罰性關稅的立場。

《金融時報》報導，川普本（7）月兩度將矛頭指向巴西，在巴西主辦金磚國家峰會期間，川普威脅對任何與這個「反美」陣營結盟的國家徵收10％的關稅。隨後，川普放話要對巴西徵50％的關稅，並要求巴西終止對極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的審判。

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現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的首席外交顧問艾莫林（Celso Amorim）指出，這些政策正在加強巴西與金磚國家的關係，因為雙方希望建立多元化的關係，而不是依賴任何一個國家。除了金磚國家之外，巴西也將尋求加強歐洲、南美洲和亞洲其他國家的關係。

儘管巴西對美國商品存在貿易逆差，但50％的關稅仍是川普在本輪談判中所提到的最高稅率之一。川普也抨擊魯拉政府對言論自由的攻擊、荒謬的審查制度和非常不公平的貿易行為。

魯拉則反駁了川普的政策，強調世界「不需要皇帝」，並稱，如果川普上屆選舉落選後，1月6日爆發的國會暴動行為發生在巴西，那麼川普也將面臨審判。

艾莫林表示，川普干涉巴西內政的行為，即使是在殖民時代也前所未見，就算是蘇聯也不見得會做這樣的事。艾莫林補充，川普試圖在巴西內部採取政治行動，以支持他的朋友。

儘管中國是巴西最大的貿易夥伴，去年從巴西進口了價值940億美元（約新台幣）的農產品和礦產，但艾莫林強調，巴西「無意」讓北京成為川普提高關稅的明顯贏家。

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