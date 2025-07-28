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巴菲特、羅傑斯紛紛退場 羅伯特清崎警告：市場恐重演1929年股災

2025/07/28 10:15

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）警告，美國正面臨債務失控危機，恐重演1929年股災與經濟大蕭條。（資料照，法新社）投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）警告，美國正面臨債務失控危機，恐重演1929年股災與經濟大蕭條。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（28日）再度在社群平台發出警訊，直言美國正面臨債務失控危機，恐重演1929年股災與經濟大蕭條。

羅伯特清崎今稍早在社群平台X發文指出，許多美國民眾的退休帳戶如401（k）與IRA中充滿股票資產，但目前包含「股神」巴菲特（Warren Buffett）與投資大師羅傑斯（Jim Rogers）都已賣掉了他們大部分，甚至幾乎所有的股票與債券，轉向持有現金與白銀。

羅伯特清崎呼籲投資人思考這背後的意涵，稱「如果你還不知道為什麼巴菲特和羅傑斯會這麼做，也許是時候去查清楚原因了」。

至於他個人資產配置，羅伯特清崎表示，他仍堅定持有黃金、白銀與比特幣，視這3種資產為長期避險工具。

羅伯特清崎還進一步警告，我們可能正站在另一場1929年股災與大蕭條的邊緣，指美國的債務問題已完全失控，並成為歷史上負債最多的國家，認為美國這樣的情況無法僅靠無限制印鈔來永續支撐。

最後，羅伯特清崎呼籲投資人提高警覺，並自己做好研究。

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