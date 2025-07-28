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焦點股》台玻：玻纖布漲價 市場不放手

2025/07/28 10:02

中國玻璃期貨價格今日開盤下跌，投資人留意高檔賣壓。（擷取自財經M平方）中國玻璃期貨價格今日開盤下跌，投資人留意高檔賣壓。（擷取自財經M平方）

〔記者張慧雯／台北報導〕在外資連3日買超合計逾4.1萬張下，玻璃股台玻（1802）今日開盤後股價持續爆衝，截至9:35分為止，股價上漲1.25元、暫報22元、漲幅超過6%，成交量高達7.4萬張，早盤最高一度來到22.55元、漲幅逾8%。

日東紡日前8月起宣布調漲產品涵蓋玻璃纖維粗紗（Roving Cloth）、短切絲（Chopped Strand）、短切絲氈（Chopped Strand Mat）、粗紗布、切斷纖維及表面氈等價格，漲幅約兩成，台玻股價跟著水漲船高，近幾日則因中國玻璃期貨價格持續飆漲而價量齊揚，不過值得投資人留意的是，中國玻璃期貨價格上週一度超過每噸1300人民幣，今日則開低，目前來到1261人民幣。

觀察三大法人動向可發現，外資連3日買超合計4.1萬張以上、自營商連3日買超6890張，不過上週五主力賣超6356張，賣超券商以元大台中、富邦南屯為主，法人建議，台玻股價連日爆大量上攻，自17元附近來到22元、漲幅近三成，3個交易日融券大增逾4200張、券資比來到14%，投資人要留意法人動向、小心高檔賣壓。

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