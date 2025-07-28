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焦點股》南亞：電子材料進入傳統旺季 Q3優於Q2

2025/07/28 09:35

電子材料進入傳統旺季，南亞董事長吳嘉昭看Q3營收優於Q2。（資料照）電子材料進入傳統旺季，南亞董事長吳嘉昭看Q3營收優於Q2。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今日開高後收斂到平盤附近游走，台塑四寶股價一早開出紅盤，其中，受到玻纖布題材爆紅，南亞（1303）股價領軍上漲，一度衝高至35.85元、漲幅逾6%，不過，開盤20分鐘已爆出5.6萬張成交量，截至9:20分為止，股價上漲1.05元、暫報34.7元。

法人指出，市場最高階的玻纖布（Low CTE）價格上漲，應用範圍以高階ABF載板、晶片封裝基板為主，次高階玻纖布與一般等級的標準玻纖布則有富喬、台玻、南亞3家；而南亞對於第3季營運樂觀以對，認為7月與第3季營收都將持續成長，尤其是伺服器及車載產品訂單穩定，高階通訊材料需求持續成長，且年中盤點後庫存回補與電子傳統旺季來臨，預估電子材料、電路板等營收增加，且化工產品包括乙二醇、丙二酚、可塑劑系列產品也將同步成長。

元大投顧分析，展望第3季，進入塑料傳統需求旺季，加上AI及網通需求成長提振電子材料出貨表現，預估南亞第3季營收可季增0.5%至660.45億元，給予「持有」評等，目標價為70元。

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