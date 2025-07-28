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川普打造「美日投資機制」成談判範本 外媒點名 : 台灣恐成下個試驗場

2025/07/28 09:41

川普與日本達成的貿易機制中，有一項「日美投資機制」，恐成未來川普談判的關稅範本。（彭博檔案照）川普與日本達成的貿易機制中，有一項「日美投資機制」，恐成未來川普談判的關稅範本。（彭博檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與日本達成的貿易協議中，拋出一項令人側目的構想，就是設立一個「日美投資機制」，號稱將動用高達5500億美元（約新台幣16.2兆元），由他親自部署，用於在美國境內推動新投資。

外媒指出，這個機制定義模糊、內容未明，但已引起國際社會高度關注，因為這可能成為未來美國與其他國家貿易談判的新範本，而台灣也在潛在名單上被點名。

據報導，日方與美方對這項機制的敘述南轅北轍。其中，美方形容它像是「給國家的簽約獎金」、「國安主權基金」，甚至是「空白支票」，但日方則強調，該條款更像是一項不具有法律約束力的協議，旨在為美國和日本公司尋找聯合投資機會。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副會長、前貿易談判官 Wendy Cutler 表示，目前雙方說法落差巨大，「這對於未來的順利執行恐怕不是好兆頭。」

外媒認為，該機制內容含糊、雙方立場差異大，但川普陣營卻對此構想信心滿滿，認為類似條款可複製到其他貿易談判中。該報導直指，南韓與台灣可能是下一波對象，成為川普推進「投資機制外交」的試驗場。

川普更在上週五公開暗示，與歐盟談判若要破局重啟，也可能需靠類似機制收尾，甚至暗示歐方應「買下關稅」，這意味著以財政承諾換取美方讓步。白宮官員指出，若合作方不如美方預期，美國可隨時祭出加徵關稅的「威脅槓桿」來施壓，似乎預示這項機制將與川普式貿易強硬手段綁在一起。

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