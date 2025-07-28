長和與貝萊德協商期限屆滿 中遠洋恐接手李嘉誠港口交易案

長和集團週一表示，考慮邀請來自中國的主要戰略投資人加入成為財團的重要成員，以推進港口交易案。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下的長和集團在今年3月宣佈將手中43個港口出售，長和集團週一（28日）表示，這項交易的獨家磋商期已在27日屆滿，隨著集團繼續與財團成員進行討論，考慮邀請來自中國的主要戰略投資人加入成為財團的重要成員，而外媒報導指出，中國國營的中國遠洋海運（COSCO）可能加入該財團。

綜合媒體報導，長和集團在聲明中表示，為了使交易能夠獲得所有監管機構、部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更，並將盡可能預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。長和補充，公司已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，公司將不會進行任何交易。

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這項消息發佈之際，長和集團與最初參與競購由美商貝萊德（BlackRock）、義大利阿彭特（Aponte）家族旗下地中海航運（MSC）牽頭的財團之間為期145天的協商期已於週日屆滿。

由於這筆交易包含了位於具有戰略意義的巴拿馬運河附近2座港口，隨著美中緊張局勢升溫，也讓這筆交易變得高度政治化。北京方面認為，該地區擁有重要的經濟、地緣政治意義，這筆潛在的出售將威脅到其利益，貝萊德牽頭的財團將成為美國的影響力在該地區日益成長的象徵。

這筆交易的前景近日也愈發不明朗，知情人士向《路透》表示，作為中國在全球海運發展野心的關鍵參與者，中遠集團正在探索參與這次收購的可能性。

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