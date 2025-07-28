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美歐15％關稅雙贏？BBC：成敗取決於「它」

2025/07/28 10:50

圖為美國總統川普（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）。（法新社）圖為美國總統川普（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經過數週緊張談判，美國與歐盟終達成15%關稅協議，BBC報導，川普總統和歐盟主席馮德萊恩都可以將此描繪成1場勝利，然而歐盟將在美投資多少、何時進行、在哪些領域進行等具體問題尚未得到解答，這些細節將決定談判成敗的關鍵。

報導指出，在美中第3輪談判前夕，美歐在週日達成15%關稅協議，而從川普達成的其他協議中看到了，他的個人參與推動了這些協議的達成，即使突破的前景看起來並不光明。

這對雙方都很重要，因為許多企業和就業崗位都依賴歐盟所謂的「世界上最大的雙邊貿易和投資關係」。

川普和馮德萊恩都可以將此描繪成一場勝利。對於歐盟來說，關稅可能高達15%，而不是先前威脅的30%，儘管這不如英國10%稅率。

對美國來說，根據去年的貿易數據，這相當於政府金庫預計將獲得約900億美元（約新台幣2.64兆元）的關稅收入，另外還有6000億美元（約新台幣17.64兆元）的投資即將流入該國。

關於歐盟將在美國投資多少，人們提出了許多其他的大數字，但細節決定成敗。

然而歐盟將在美國投資多少，這些投資具體何時進行、在哪些領域進行等問題尚未得到解答，而這些細節將決定美歐關稅協議成敗的關鍵。

只有獲得有關該協議的更多細節時，才可能知道為解決這個問題已經做了多少工作。

但馮德萊恩似乎承認需要解決赤字問題，在宣佈該協議時，她表示：我們必須重新平衡。 我們之間的貿易額巨大，因此，我們將使其更加可持續。

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