每天喝2到3杯咖啡算過量嗎？哈佛最新研究給出意外答案

哈佛最新研究發現，每天喝咖啡不僅有助於延緩女性身心老化，每天喝1到3杯咖啡更有益於心臟健康，並降低死亡率。示意圖。（圖取自freepik）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕咖啡已成為上班族每天必備飲品，然每天喝2到3杯是否過量呢？根據哈佛最新研究發現，每天喝咖啡不僅有助於延緩女性身心老化，每天喝1到3杯咖啡更有益於心臟健康，並降低死亡率，專家亦表示，只要攝取咖啡因不超過400毫克，皆在健康範圍內，不過，每個人對咖啡因耐受程度不一，若感覺身體不適，那麼就必項停止飲用。

CNBC報導，根據美國咖啡協會2022年收集的數據，3分之2的美國人每天都喝咖啡，關於咖啡因攝取量多少，才算過量以及攝取量是否安全的爭論仍在繼續。但最近的研究表明，答案比你想像的要複雜得多。

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哈佛大學1項為期30年、追蹤了近5萬名女性的研究於今年6月發表。研究發現，每天喝咖啡有助於延緩女性身心老化。每天喝1到3杯咖啡也有益於心臟健康，並降低死亡率。

但研究也表明，大量飲用咖啡會增加罹患失智症的可能性。2022年發表在《美國心臟協會雜誌》上的1篇論文發現，大量飲用咖啡與高血壓患者死於心血管疾病的風險增加之間存在關聯。

咖啡的益處、弊端以及適量飲用都取決於您的個人生活方式和整體健康狀況。健康專家始終建議，與大多數事物一樣，每日飲用咖啡的關鍵在於適量。

作家、演說家兼替代醫學倡導者喬布拉（Deepak Chopra）在2023年接受CNBC“Make It”節目採訪時表示，他每天中午前會喝2到3杯咖啡。雖然這聽起來對一般人來說咖啡因攝取量過高，但實際上還是在健康範圍內的。

營養師埃薩尼（Roxana Ehsani）去年接受CNBC Make It 節目採訪時表示，中午之前喝2到3杯是安全的，只要咖啡因含量不超過400毫克。

埃薩尼的建議遵循了美國食品藥物管理局的建議，即每天攝取的咖啡因不超過400毫克，其中包括茶、能量飲料、蘇打水和巧克力中的咖啡因。

然而每個人對咖啡因的耐受程度不同，有些人只喝1、2杯咖啡就會感到焦慮或緊張。

營養師Jessica Sylvester告訴NBC新聞，在建議的攝入量範圍內，如果你開始感到過度疲勞，而且咖啡因沒有幫助，那麼你就必須停止飲用。

如果你的心跳開始變得異常快，你就必須停下來。每個人的情況都不一樣。

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