南部大雷雨特報 雲嘉南多區一級淹水警戒

水利署今晨針對雲林、嘉義、台南發布一級淹水警戒。（圖取自水利署防災資訊服務網）

〔記者廖家寧／台北報導〕低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局已針雲林、嘉義、台南地區發布發布大豪雨特報，並針對高雄、屏東、台發布大雷雨警訊；水利署也已針對雲林、嘉義、台南發布一級淹水警戒，請民眾慎防低窪處淹水。

氣象局今晨持續針對雲林縣、嘉義縣市、台南市發布「大豪雨特報」，針對苗栗縣、台中市、彰化縣、高雄市、屏東縣，針對南投縣發布大雨特報。

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氣象局另已針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至8點45分止，提醒留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

水利署已針對雲林縣、嘉義縣市、台南市發布「一級淹水警戒」，如持續降雨，易淹水村里可能已開始積淹水。

一級淹水警戒區域包括雲林縣北港鎮 、元長鄉 、水林鄉 、口湖鄉，嘉義縣太保市、水上鄉 、新港鄉 、六腳鄉 、東石鄉 、朴子市 、布袋鎮 、民雄鄉 、鹿草鄉 ，嘉義市東區、西區，台南市白河區 、東山區、白河區 、後壁區 。

二級淹水警戒區域包括，如持續降雨，易淹水村里可能在3小時內開始積淹水。

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