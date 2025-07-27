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台灣也會降價？美國櫻桃價格大暴跌 香港殺至20年新低

2025/07/27 22:13

美國櫻桃湧入香港，價格下跌。（彭博）美國櫻桃湧入香港，價格下跌。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國收緊美國櫻桃進口，大量美國櫻桃湧入香港，價格跌至20年來最低，這是繼美國櫻桃在越南價格腰斬、跌至歷史新低之後，最新一起美國櫻桃價格大跌的案例，消費者成最大贏家。

《南華早報》報導，由於華盛頓和北京激烈的貿易爭端，中國對美國商品徵收高額關稅，使得大量美國櫻桃湧入香港市場。熙熙攘攘的油麻地水果批發市場的攤位現在以每磅 40 港元（約台幣150元，一公斤約331元）的價格，出售來自華盛頓州的櫻桃，比往年的折扣更大。

據一份行業出版物資料顯示，截至6月中旬，美國櫻桃輸中的總關稅稅率為58%，這項措施促使供應商將大量易腐的水果轉移到免稅的香港，香港是與中國為不同的獨立海關實體。

大型水果進口商金果水果（香港）一位姓鄭姓高級銷售專員表示，去年油麻地市場在高峰期每天可能處理大約 8000 箱空運櫻桃，今年日均銷售量最高時曾飆升至1萬2000箱。

批發商大成陳泰記 （Tai Shing Chan Tai Kee） 一位業內資深人士指出，空運來的美國櫻桃價格，可能是20年來最便宜，由於價格相當誘人，與去年同期相比，市場銷量成長了約三分之一。

祥興果品公司陳姓經理表示，去年 7 月一箱 5 公斤的美國櫻桃批發價為 400 港元（約台幣1504元），現在售價在 260 至 280 港元（約台幣978元至1053元）之間，降幅高達 35%。陳說，消費者是最大的贏家，可以以優惠的價格購買到高品質的美國櫻桃。

香港並不是唯一一個美國櫻桃價格大幅下跌的地方，受中國關稅影響，越南也出現了類似現象。根據越媒日前披露，由於中國收緊美國櫻桃的進口，美國櫻桃以史上最低價抵達越南，每公斤價格比去年同期便宜50%，進口量也大幅攀升43%。

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