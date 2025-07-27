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2030前15座再生水廠上線 每日可供53.4萬噸水

2025/07/27 21:08

2030年前將有15座再生水廠上線。（資料照）2030年前將有15座再生水廠上線。（資料照）

〔記者廖家寧、實習記者劉羽珊／台北報導〕水利署籌措擴大再生水量能，盤點行政院已核定的再生水廠共有16座，其中座落在新竹、台中、台南、高雄等製造業重鎮的15座再生水廠，目前已先供水17.22萬噸，預計2030年前會陸續全數上線，屆時每日可供應53.4萬噸再生水。

供水穩定對AI、半導體等高科技產業發展至關重要，資料處理、算力中心的伺服器散熱上需要冷卻循環用水，水質要求不高，就可利用再生水來滿足。

盤點已核定的再生水廠，桃園共有3座，其中桃北廠核定供水量為8萬噸，供應給觀音產業園區、桃園煉油廠與桃園航空城，目前桃北廠已先供水每日1.8萬噸，目前持續施工中，今年可擴增至4萬噸、2029年可擴增至8萬噸。另文青水園廠、中壢廠仍在規劃與待發包中。

主要供應竹科的的新竹客雅廠，目前仍在規劃中，目標2030年前供應每日6.71萬噸，2027年先供應2.5萬噸水。

台中共有4座再生水廠，其中福田廠規劃2026年供水5.8萬噸給台中港特定區，目前施工中；供水給中科台中園區包括水楠廠與福田廠，水楠廠已在2024年上線每日供水1萬噸，福田廠規劃2031年上線供水4.8萬噸、2038年增至10萬噸；豐原廠預計2029年供應1萬噸水給中科后里園區。

台南共有3座再生水廠供應南科台南園區，永康廠已有1.55萬噸上線，安平廠已有3.75萬噸上線，目前兩個廠都正在辦理擴增評估中，仁德廠有每日0.8萬噸水的量能，規劃今年上線，目前試供水中。

高雄共有4座再生水廠，供應臨海產業園區的共有鳳山廠與鄰海廠皆已完工供水，鳳山廠日供5.02萬噸水、鄰海廠日供3.3萬噸水；供應楠梓產業園區的共有楠梓廠與橋頭廠，楠梓廠預計2030年可日供7萬噸水，橋頭廠2027年可供應3.5萬噸，兩座廠目前都在施工中。

水利署發言人王藝峰指出，隨著除北市外的五都污水道普及率提升，就可同步建置再生水廠，配合污水管線佈建進度，再生水廠部分量能就可先上線供水。

觀察六都公共污水下水道普及率，台北市87.97%居冠、其次是新北市70.45%，第3高是高雄市50.23%，而桃園市25.65%、台中市26.69%、台南市28.7%皆不過3成。另科技重鎮新竹縣的污水管線普及率29.46%。

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