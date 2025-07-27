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禁酒令+消費緊縮雙殺！中國餐廳日營業額「慘崩9成」

2025/07/27 18:00

中國以「高消費包廂」模式經營的餐廳逐漸褪色。（示意圖，美聯社）中國以「高消費包廂」模式經營的餐廳逐漸褪色。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，受中國經濟增長放慢與消費低迷的雙重壓力下，中國餐飲業陷入寒冬，再加上中國政府禁酒令讓餐飲業更雪上加霜。綜合外媒報導，中國以「高消費包廂」模式經營的餐廳業者抱怨，每天的營業額暴跌90%。

據中媒《紅餐網》報導，曾經紅不讓的餐廳包廂，如今似乎成了餐飲業者的「負擔」。越來越多餐廳正在拋棄包廂經營。報導指出，山東某餐飲店有10個包廂，每天卻只有兩三桌客人；合肥一家連鎖餐廳坐擁40多個包廂，日均僅接待十餘桌；更有門市7個包廂天天閒置，預訂率不足2成。

以接待商務客為主的包廂消費，曾是中國的中高端餐廳重要利潤來源。然而，如今餐飲門市正因為包廂的高成本和低利用率，逐漸陷入經營困境。

一名餐廳老闆張軍（化名）三年前花了200萬人民幣（約新台幣816萬元）在安徽合肥開了一家徽菜私廚，不設大廳，只有7個包廂。2021年，餐廳日營業額多維持在7000至1萬元人民幣（約新台幣2.8萬至4萬元）之間。然而，今年5月開始，餐廳業績急轉直下，如今日均營業額已跌至800至2000元人民幣（約新台幣3200至8100元）之間，每日營業額最高降幅達90%。

另外，另一名業者李茂（化名）2年前在成都開了一家精緻川菜館，同樣是只設包廂，過去一個月客流量也明顯下滑，整體營收年減約2成。他向紅餐網透露，當地主打包廂的餐飲店，營業額普遍下滑了3成以上。

至於以包廂型態為主的餐廳生意為何大不如前，不少餐飲從業者表示，這與中國最近發布的「禁酒令」有關。禁酒令對高端餐飲以及依賴公務接待的包廂生意無疑是一記重擊。深圳一家粵式海鮮酒樓負責人透露，禁酒令剛施行的前兩週，包廂預訂單就暴跌了80%。

更嚴峻的是，中國高消費的商務宴請需求本身正在萎縮。從事辦公大樓招商的受訪者觀察到，深圳某些區域因企業遷出或縮減辦公室面積，附近園區和辦公室空置率顯著增加，企業擴張放慢、控制預算，直接影響商務接待活動的花費。

據紅餐網的數據顯示，去年中國有近300萬家餐飲店關門，創下歷史新高。今年或將迎來更猛烈的關店潮。

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