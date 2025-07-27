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北京雙重困境：無法藉企業出海和增加內需解決產能過剩

2025/07/27 17:55

香港學者表示，中企無法靠海外市場，解決產能過剩問題。（法新社資料照）香港學者表示，中企無法靠海外市場，解決產能過剩問題。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國內需疲軟、通縮壓力揮之不去，促使中國企業近年來紛紛走向海外，一方面是為了開拓市場，另一方面則是想解決產能過剩問題，卻引發各國批評中企低價傾銷。對此，香港大學經管學院教授鄧希煒直言，中企出海無法解決產能過剩問題，並指儘管中國官員和學者都呼籲，必須透過增加內需來解決產能過剩，卻始終無法達到目標。

鄧希煒近日接受《德國之聲》訪問表示，現在中國國內有一句話很有名，那就是「不出海就出局」。原因應該有2個：一個是內部經濟競爭太激烈了，就是中文字「卷」，很多企業家，民營企業家在國內賺錢越來越難；第二個就是外部因素，當然就是跟關稅戰有關，很多民營企業家一直以來都是靠出口賺錢，出口到美國的業務現在受到關稅壓力，明顯少了很多訂單， 有一些是被美國買家逼着「出海」去東南亞和墨西哥等。

鄧希煒指出，中國的經濟一直都有產能過剩的情況，以前的產能過剩可能是中國企業製造很多家用產品，家電或者是一些大家都很喜歡很廉價的產品。現在產能過剩可能是涉及到很多西方國家，已開發國家的一些核心科技領域，核心競爭優勢的一些產業，所以對他們來說是直接影響到他們的整個經濟生態環境，還有他們的競爭優勢。

所以現在中國的產能過剩若希望通過出口解決，將會遇到很大的抵抗。例如美國現在打關稅戰，其中一個原因就是我們產能過剩，包括太陽能，新能源車，直接影響到他們當地企業的利潤，同時也影響到他們的核心競爭優勢。

此外，針對《德國之聲》提問，儘管中國領導層和學者都呼籲，中國需透過增加內需來解決產能過剩問題，卻始終無法達到目標，鄧希煒坦言，中國中央政府講需要以消費帶動經濟發展，已經講了20年 了，不過在它的產業政策、經濟政策也好，很多時候都是著重供應側方面，很少提到怎麼刺激消費。他認為，這可能是北京當局一直自認經濟成功所帶來的一種政策迷思。

鄧希煒指出，儘管今年年初已經看到很多政府公告，或者是中央領導人出來說，今年要著重推動消費，但推動消費不是那麼簡單的，民眾要覺得自己還有錢才會消費。　

他說，民眾不願消費的原因，首先是過去幾年可能是房地產的下滑，或是就業市場沒有以前那麼火，所以工資也沒有漲得那麼多，很多民眾就為了準備未來生活，可能儲蓄就多了很多，消費減少。　

　第二就是因為現在出現產能過剩、過度競爭，導致可能出現通縮的情況。通縮就是今天消費，但預期可能明天的產品更便宜，因此就想等到明天才消費，而到了明天，就預期後天的價格還會更便宜，所以就出現許多人開始擔心，在熱烈討論的：中國是不是會出現日本1990年代初期出現的那個消失的10年，消失的30年的情況。

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