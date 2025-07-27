日本牙醫診所比超商還多 倒閉停業飆新高竟與蛀牙有關

日本牙醫診所倒閉及停業的數量攀升。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據統計，日本牙醫診所數量比超商還要多，隨著民眾越來越重視牙齒保健，蛀牙病患大幅縮減，加上診所管理層老化，找不到繼任者，日圓貶值又造成醫材成本上升，導致牙醫診所倒閉及停業的數量飆上歷史新高。

日本作家Wagatsuma Hirotaka撰文分析，根據帝國數據銀行統計，2024年牙醫診所破產（債務1000萬日圓以上、依法重組）數量較前一年暴增一倍，達到25家；牙醫診所停業、關閉數量為101家。

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牙科專業顧問高橋翔太說，患蛀牙的人數正在減少，尤其是兒童，含氟牙膏普及以及家長健康意識提高，改善了口腔環境，看牙醫的人數正在減少。

另一個問題是管理人員老化。高橋表示，現在管理層的平均年齡已經超過60歲，人口正在老齡化。2024年即將停業、關閉或解散的牙醫診所代表年齡為69.3歲，接近70歲。此外，許多牙醫診所都是家族經營，很多都面臨著繼任者的困境。

此外，近期日圓貶值，導致用於治療蛀牙的材料價格上漲，也給牙科診所的經營帶來了壓力。種種因素疊加，牙醫診所已瀕臨倒閉。

部過，高橋表示，上述理由都是表面的，牙醫診所實在是太多了。截至2024年，日本約有5.5萬家便利商店。與此同時，牙醫診所的數量則有6.6萬到6.8萬家。牙醫診所的數量比超商還多。在這種情況下，就診人數減少，顯然會出現供應過剩的情況。

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