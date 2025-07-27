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台積有份？日砸16兆投資美國可望助台晶片商在美建廠

2025/07/27 16:30

日本允諾對美投資5500億美元，日本談判代表赤澤亮正表示，這項投資計畫可能有助於為一家台灣半導體公司在美設廠提供資金。（歐新社）日本允諾對美投資5500億美元，日本談判代表赤澤亮正表示，這項投資計畫可能有助於為一家台灣半導體公司在美設廠提供資金。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本已與美國達成一項總額5500億美元（約台幣16.17兆）的對美投資協議，換取關稅從25%降至15%。日本首席貿易談判代表-經濟再生擔當大臣赤澤亮正表示，這項投資計畫可能有助於為一家台灣半導體公司在美設廠提供資金。他雖未明言受益企業，外界猜測台積電有機會入榜。

《路透》報導，日本同意了美國提出的全面投資計劃，其中包括股權、貸款和擔保，以換取降低其對美出口的關稅。

赤澤告訴NHK，日本、美國和志同道合的國家正在共同努力，在對經濟安全至關重要的領域建立供應鏈。因此，日本對美投資計畫的融資對象，不限於美企或日企。

赤澤舉例，如果1家台灣半導體製造商在美設廠，並使用日本零組件，或其產品是依照日本需求量身訂製，也是可以的」。不過，赤澤並未具體指明哪一家台灣企業將成為受益對象。

赤澤還說，規模5500億美元的投資計畫，股權投資占約1%至2%，大部分資金將以貸款與擔保的形式提供。

至於哪家台灣半導體公司可能獲得資金？路透特別提及，台積電今年 3 月在白宮與美國總統川普共同宣布向美國投資 1000 億美元的計劃，此外還承諾向亞利桑那州的三家工廠投資 650 億美元，其中一家已經投入運營。台積電是否成為日本對美投資5500億美元的受益企業，尚無法斷定。

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