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貝佐斯大賣亞馬遜股票 僅1個月套現逾1680億元

2025/07/27 16:33

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近來頻頻出售自家公司股票。（法新社）亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近來頻頻出售自家公司股票。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近來頻頻出售自家公司股票。《彭博》報導，自貝佐斯今年6月底在威尼斯結婚以來，就已賣股套現57億美元（約新台幣1681.27億元）。

報導指出，根據亞馬遜最新提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，貝佐斯在7月21日、22日2天，又出售420萬股亞馬遜股票，套現約15億美元（約新台幣442.44億元）。

報導指出，貝佐斯此次股票出售是依照其在今年年初制定的「10b5—1交易計畫」的一部分，該計畫將使貝佐斯在2026年5月之前出售最多2500萬股亞馬遜股票。

報導指出，貝佐斯自6月底在威尼斯結婚至今1個月以來，已出售價值57億美元的亞馬遜股票。儘管貝佐斯大舉出售亞馬遜持股，他仍然是亞馬遜的最大股東，目前持有約8.84億股亞馬遜股票。

對於上述報導，貝佐斯和亞馬遜尚未回應媒體置評請求。

亞馬遜25日股價收在231.44美元，跌幅0.34%。

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