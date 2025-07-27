新北社宅再添新進展！泰山中山段社宅210戶 最快年底招租明年入住

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市侯友宜市長今（27）日至泰山中山段青年社會住宅新建統包工程視察。該案基地位於明志路三段貴和廣場旁，鄰近捷運丹鳳站與機場捷運泰山貴和站，步行約7分鐘，屬輔大生活圈核心地段。完工後將提供210戶住宅，並規劃設置非營利幼兒園、公共托育與托老中心，最快年底招租明年中能夠順利入住。

城鄉局長黃國峰說明，該案位於明志路三段貴和廣場旁，基地面積約3468平方公尺，由市府藉工業區變更回饋取得土地後自主興建，規劃為地上15層、地下3層的1幢2棟設計，並導入綠建築銀級標章、智慧建築合格級標章與通用設計標章，與鄰近貴和廣場串連共融，形成具開放性與社福整合的社區空間。

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黃國峰指出，新北市已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中泰山區其他規劃跟興建中的社宅即將再增加1609戶。未來包含五股、泰山、林口總共將再增加2925戶社宅，五股、泰山、林口社宅數量總共會達到6182戶，穩步落實居住正義。

黃國峰表示，泰山青年社宅預計於今年下半年完工，年底辦理招租，並採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，使青年與市民在地安心落腳、安居樂業。#

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